Nach Ermittlungen gegen Till Lindemann: Rammstein kündigt Tour für 2024 an

Von: Lukas Einkammerer

Rammstein gehen 2024 wieder auf Tour. Das hat die Band um Till Lindemann am Dienstagmittag bekannt gegeben.

Berlin – Befürchteten viele Fans dieses Jahr noch, die schweren Anschuldigungen gegen Till Lindemann (60) könnten das Ende für Rammstein bedeuten, macht die Band weiter. Im Sommer 2024 geht das Sextet erneut auf Tour durch Europa, wie sie am Dienstagmittag in den sozialen Medien bekannt gaben.

Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt: Rammstein gehen 2024 wieder auf Tour

Erst diesen Sommer spielten Rammstein eine ausführliche Live-Tournee durch Europa und machten in diesem Rahmen gleich mehrmals im Münchner Olympiastadion Halt. Zeitgleich schlugen schwere Anschuldigungen gegen Till Lindemann in den Medien hohe Wellen. Nachdem die Ermittlungen gegen den Sänger jüngst eingestellt wurden, hat die Band auf Instagram für 2024 nun eine Stadion-Tour angekündigt. Der Vorverkauf für die Konzerte soll bereits am 16. Oktober auf der Website des Rock-Ensembles starten.

Trotz des Ermittlungs-Stopps erteilte seine Plattenfirma Till Lindemann eine Abfuhr. Verwendete Quellen: Instagram.com