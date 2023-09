Gender-Debatte: Frédéric Prinz von Anhalt fordert Toilette für alle

Von: Diane Kofer

Die Gender-Debatte beschäftigt nach Heinos Live-Eklat ganz Promi-Deutschland. Auch Frédéric Prinz von Anhalt hat eine Meinung dazu, wie er IPPEN.MEDIA verrät.

München – Im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ sorgte Heino (84) für einen Eklat. Er meckerte über die gendergerechte Sprache und bekam dafür ordentlich Gegenwind. Einige Promis stimmen dem Musiker zu – nicht aber Frédéric Prinz von Anhalt (80), wie er auf dem Oktoberfest verrät.

Gemischte Toiletten: Frédéric Prinz von Anhalt mischt in Gender-Debatte mit

Wie Heino hält auch Uschi Glas (79) nicht besonders viel vom Gendern. Doch die Meinung der beiden teilen nicht nur viele Fans absolut gar nicht – auch die Promiwelt spaltet sich in zwei Lager. Bei Verena Kerths (42) Event im Wiesn-Zelt „Zur Bratwurst“ im Rahmen des Oktoberfests feiert auch Frédéric Prinz von Anhalt mit und stellt dabei klar: Er befürwortet die moderne Einstellung und die Gender-Grundsätze. Im Interview mit IPPEN.MEDIA erklärt er sogar: Er hat ganz konkrete Verbesserungsvorschläge.

„Ich bin dafür: eine Toilette für alle. Vielleicht lernen sich da auch Paare kennen. Das ist doch alles Wurst. Jeder soll doch machen, was er will. Die sollen doch einfach hingehen, wo sie wollen“, hält der Geschäftsmann fest. Er selbst habe auch kein Problem damit, gemischte Bäder zu besuchen. „Ich bin auch schon aus Versehen auf eine Damentoilette gegangen, keiner hat was gesagt. Die haben alle geschmunzelt, aber keine hat geschimpft“, meint er. Von einer strikten Trennung zwischen Männern und Frauen hält der 80-Jährige also nichts.

Gender-Debatte um Heino: Das war der Auslöser

Frédéric Prinz von Anhalt wünscht sich einen modernen Umgang mit der Gender-Thematik und hofft auf weitreichende Veränderungen. Heino hingegen ist es vor allem wichtig, Musik und Texte als Kulturgut beizubehalten und die künstlerische Freiheit nicht einzuschränken. In seinem Album covert er umstrittene Songs wie „Layla“ und findet das vollkommen in Ordnung. Allerdings musste er am eigenen Leib erfahren, wie kritisch seine Aussagen unter die Lupe genommen werden.

Nur kurz nach dem Gender-Eklat vor laufender Kamera meldete sich ein Veranstalter zu Wort und drohte, die Auftritte des Schlagerstars abzusagen. Mittlerweile hat der Konzertveranstalter eine Entscheidung im Fall Heino gefällt. Verwendete Quellen: Interview IPPEN.MEDIA