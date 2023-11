Für Königin Silvia: Prinzessin Madeleine kehrt nach Hause zurück

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Den 80. Geburtstag von Königin Silvia will Prinzessin Madeleine auf keinen Fall verpassen. (Fotomontage) © IMAGO/TT

Prinzessin Madeleine, Chris O‘Neill und die Kinder kündigen ihre Rückkehr nach Schweden an. Ein Ereignis, das nicht nur Königin Silvia erfreuen dürfte.

Mehr zum Thema Wegen Königin Silvia: Madeleine kehrt nach Schweden zurück

Pinecrest – Am 23. Dezember wird Königin Silvia 80 Jahre alt. Und auch wenn sie an ihrem Geburtstag nur eine private Feier geplant hat, möchte die schwedische Monarchin ihre engste Familie natürlich um sich versammeln. Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Carl Philip (44) leben bekanntlich in der Nähe, nur Silvias jüngste Tochter Madeleine (41) trennen rund 8000 Kilometer von ihrer Mama.

24royal.de weiß, was Prinzessin Madeleines Pläne für Königin Silvias 80. Geburtstag sind.

Eigentlich war bereits für den Sommer der Umzug von Prinzessin Madeleine, Ehemann Chris O‘Neill (49) und der Kinder Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5) nach Stockholm geplant gewesen. Ganz kurzfristig verschob der Palast den Termin jedoch auf 2024. Nach Madeleines Absage für die Verleihung der Nobelpreise kann sich die schwedische Königsfamilie jetzt immerhin zum Jahresende auf eine Wiedervereinigung freuen.