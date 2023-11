„Gab keinen Kontakt“: keine Einladung für Prinz Harry zu König Charles‘ Geburtstag

Von: Susanne Kröber

Zwischen Prinz Harry (links) und König Charles soll es bezüglich einer Geburtstagseinladung keinen Kontakt gegeben haben. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Invision/AP/Evan Agostini/PA Wire/Chris Jackson

Seinen 75. Geburtstag feiert König Charles III. offenbar ohne Prinz Harry feiern. Denn der soll gar nicht zum Fest des Monarchen eingeladen worden sein.

Montecito – Die offiziellen Feierlichkeiten zu König Charles‘ Geburtstag fanden traditionell bereits im Juni im Rahmen der Militärparade „Trooping the Colour“ statt. Nicht mit von der Partie war dort Prinz Harry (39), der nun auch bei der privaten Feier zu Charles‘ 75. Geburtstag am 14. November fehlen wird.

Was Prinz Harrys Sprecher zu einer Einladung seitens König Charles‘ zu sagen hat, erfahren Sie hier.

Eine Chance auf Wiederannäherung zwischen Prinz Harry und König Charles III. wird es also auch an dessen Jubeltag nicht geben, zu verhärtet scheinen die Fronten nach der Netflix-Doku „Harry & Meghan" und Harrys Biografie „Spare" (dt.: „Reserve") nach wie vor zu sein. Und so werden Charles und seinen Jüngsten, der mit Ehefrau Meghan Markle (42) und den Kindern Archie (4) und Lilibet(2) im kalifornischen Montecito lebt, am Geburtstag des Monarchen auch räumlich tausende Kilometer trennen.