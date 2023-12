Charlène und Albert von Monaco: Glamour-Weihnachtskarte gegen den Royal-Trend

Wenn es um die perfekte Weihnachtskarte geht, macht Albert und Charlène so schnell keiner was vor. Mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella setzte sich das Fürstenpaar jetzt gekonnt in Szene.

Monaco – Früher war mehr Lametta? Nicht bei den Grimaldis! Mit ihrer diesjährigen Weihnachtskarte versprühen Albert (65) und Charlène von Monaco (45) gemeinsam mit ihren Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (9) jede Menge Weihnachtsflair. Doch mit ihrem weihnachtlichen Gruß widersetzt sich die monegassische Fürstenfamilie dem aktuellen Trend anderer Adelshäuser.

Traditionelle Weihnachtskarte: Charlène von Monaco funkelt in glamouröser Samtrobe

Gold und Glitzer im Überfluss, ein opulent geschmückter Weihnachtsbaum – vor diesem prachtvollen Hintergrund posiert Fürst Albert II. mit seiner Familie. Charlène von Monaco sitzt in einem goldfarbenen, bodenlangen Samtkleid auf einer Bank, an ihre Schulter lehnt sich vertrauensvoll Prinz Jacques im schicken schwarzen Smoking mit dunkelgrüner Fliege. Prinzessin Gabriella hat neben ihrem Zwillingsbruder Platz genommen, wie ihre Mama trägt auch Gabriella ein elegantes Samtkleid.

Hinter seinen Liebsten steht Fürst Albert im schwarzen Smoking, er trägt dazu eine dunkelrote Fliege. Liebevoll legt er auf der Weihnachtskarte seine Hände auf die Schultern von Ehefrau Charlène und Tochter Gabriella. Dazu strahlt die Fürstenfamilie glücklich in die Kamera. Mehr Glamour geht kaum! Weniger traditionell hingegen schon, wie unter anderem das britische Thronfolgerpaar unter Beweis stellt.

Albert und Charlène von Monaco verbreiten weihnachtliche Stimmung – und die Fans lieben sie dafür

Die Weihnachtskarte von Prinz William (41) und Kate Middleton (41) gab nicht nur Photoshop-Rätsel auf, sondern sorgte auch für frischen Wind unter den royalen Festtagsgrüßen. Gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) posierten William und Kate auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme lässig in Hemd und Hose, von einem Weihnachtsbaum oder sonstiger Deko fehlt auf dem puristischen Bild jede Spur. Auch die Familie von Belgiens Königspaar Philippe (63) und Mathilde (50) verzichtete unter freiem Himmel auf den gängigen Weihnachtsprunk.

Mit ihrer Weihnachtsgrußkarte setzen Albert und Charlène von Monaco (links) voll auf Tradition, Prinzessin Kate und Prinz William wählten einen moderneren Ansatz. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/picture alliance/dpa/PA Wire/Chris Jackson

Die Fans von Albert und Charlène von Monaco scheinen allerdings keinerlei Probleme mit der traditionellen Weihnachtskarte zu haben – im Gegenteil. „Ein wunderschönes Weihnachtsfoto. Die Zwillinge sehen aus wie ihre Mutter“, jubelt eine Userin bei Instagram. „Endlich ein wunderschönes Festtagsfoto, was für eine bezaubernde Familie“, so ein weiterer der durchweg positiven Kommentare. Dabei war die Weihnachtskarte von Fürst Albert und Charlène schon vorab im Netz aufgetaucht und hatte so für Wirbel gesorgt. Verwendete Quellen: Instagram