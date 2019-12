„Game of Thrones“-Darsteller überraschend gestorben - Kollege: „Habe viel geweint“

Ein Darsteller der Serie „Game of Thrones“ ist überraschend an Weihnachten verstorben. Seine Kollegen trauern und finden bewegende Worte zum Abschied.

„Game of Thrones“-Darsteller Andrew Dunbar ist tot.

Er starb an Heiligabend 2019 in Nordirland.

Seine Kollegen und Freunde trauern um den Schauspieler.

Belfast - Die Community der Kult-Serie „Game of Thrones“ trauert um einen Darsteller der Sendung: Der Schauspieler Andrew Dunbar ist tot. Der Ire starb überraschend am 24. Dezember 2019 in seiner Wohnung im Osten von Belfast. Er war erst Mitte 30. Das berichtet das irische News-Portal Belfast Live.

Andrew Dunbar wirkte in der Serie „Game of Thrones“ gleich in mehreren Rollen mit. In der sechsten Staffel der Sendung war er als Verbündeter von Jon Snow in der sogenannten „Schlacht der Bastarde“ zu sehen. Zudem war Dunbar Körperdouble für den von Alfie Allen gespielten Theon Greyjoy.

„Game of Thrones-Darsteller Andrew Dunbar ist tot - Kollegen sind geschockt

Alfie Allen reagierte schockiert auf die Todesnachricht. Nach Belfast Live schrieb er via Instagram: „Ich bin extrem geschockt und sehr traurig, von seinem Tod zu hören. Einen geliebten Menschen so jung zu verlieren, ich kann mir nur vage vorstellen, was seine Familie gerade durchlebt.“

Neben seinen Auftritten in „Game of Thrones“ trat Dunbar auch in der BBC-Serie „Line of Duty“ auf. Daneben war der Künstler auch als DJ aktiv.

Kollege über „Game of Thrones-Darsteller Andrew Dunbar: „Mein Herz ist gebrochen“

Auch Dunbars Kollege und Freund Andrew McClay, der in „Game of Thrones“ als Sonderling auftrat und in der Dokumentation „The Last Watch“ eine bedeutende Rolle einnahm, zeigte sich geschockt von der Todes-Nachricht. Über Dunbar sagte er gegenüber Belfast Live: „Alle wollten immer Andrew. Er hatte etwas ganz Besonderes. Menschen fühlten sich in seiner Gegenwart immer gut, fröhlich, begeistert für die Arbeit an diesem Tag, und wir hatten immer sehr viel Spaß, wenn er da war. Als ich hörte, dass er an Heiligabend überraschend gestorben ist, hat es mich gebrochen. Es wird nie Sinn für mich ergeben. Er war eine ehrliche Person, ein Talent, ein freundlicher und bescheidener Mann und er hatte ein gutes Herz. Ich habe sehr viel geweint seit der Nachricht - mein Freund ist weg und mein Herz ist gebrochen.“

Die Beerdigung von Andrew Dunbar findet am Montag, 30. Dezember, in seinem Geburtsort Portrush statt.

+ Andrew Dunbar als Darsteller in der Serie „Game of Thrones“. © HBO/Helen Sloan

Für einige Darsteller der Serie geht es bald zurück ans Set: Ein „Game of Thrones“-Spin-Off wird gedreht.

