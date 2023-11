Elvis, Tee und Torte – so feiert König Charles seinen 75. Geburtstag

Von: Susanne Kröber

König Charles III. wird am 14. November 75 Jahre alt. Die Feierlichkeiten begannen aber schon am Vortag, denn der Monarch bat Gleichaltrige zum Tanztee.

1 / 5 Hoch die (Tee-)Tassen! Anlässlich seines 75. Geburtstags hatte König Charles zu Partys in Highgrove House, seinem Landsitz in Gloucestershire, und in Dumfries House, einem Herrenhaus in der Nähe der schottischen Stadt Cumnock geladen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Chris Jackson

2 / 5 Charles selbst besuchte die Veranstaltung in den Highgrove Gardens und wurde vom „Rock Choir“ begrüßt. © picture alliance/dpa/PA Wire/Chris Jackson

3 / 5 Ein guter Jahrgang: König Charles hatte sich Gäste eingeladen, die wie er im Jahr 2023 75 Jahre alt werden. „Es ist einfach unglaublich, diese Gruppe von Menschen hier zu haben – das ist ein Teil von ihm, so ist er einfach“, schwärmt einer der Anwesenden gegenüber The Mirror. © picture alliance/dpa/Press Association/Chris Jackson

4 / 5 An Leckereien fehlte es nicht! Die dreistöckige Torte wurde von Jan Blackmore von Buttercup Pantry entworfen. © picture alliance/dpa/Press Association/Chris Jackson

5 / 5 Anschneiden durfte der Jubilar die kunstvoll verzierte Biskuittorte natürlich selbst. „Es macht immer Spaß, einen Blick darauf zu werfen“, so König Charles. © picture alliance/dpa/PA Wire/Chris Jackson

Highgrove – Er ist es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen, dennoch ist ihm zu viel Aufmerksamkeit ein bisschen unangenehm. An seinem 75. Geburtstag kommt König Charles III. aber nicht darum herum, dass alle Augen auf ihn gerichtet sind. Damit er sich nicht alleine feiern lassen muss, hatte Charles allerdings vorgesorgt und Personen zu Veranstaltungen in Highgrove und Dumfries House eingeladen, die wie er im Jahr 2023 75 Jahre alt werden.

Charles III. selbst besuchte die Tee-Party in den Highgrove Gardens in Gloucestershire. Der anwesende Rock-Chor begrüßte den Jubilar mit dem Song „Hallelujah“ von Leonard Cohen (82, † 2016), bevor König Charles die dreistöckige Torte anschnitt. „Es macht immer Spaß, einen Blick darauf zu werfen“, verkündete König Charles laut The Mirror, bevor er die Gäste aufforderte, den Kuchen aufzuessen – ansonsten kündigte der Regent ganz vorbildlich an, Doggybags an die Anwesenden zu verteilen oder die Reste des Kuchens zu spenden.