„Der Alte“-Drama: Kollege weiß, wie viel Rolf Schimpf verdient hat und meint „hier ist was faul“

Von: Lisa Klugmayer

Drucken Teilen

„Der Alte“-Schauspieler Charles M. Huber ist fassungslos. Er weiß, wie viel Rolf Schimpf damals verdient hat und will nun selbst Nachforschungen anstellen.

München – Das Schicksal von Rolf Schimpf (99) erschüttert seit einigen Tagen nicht nur ehemalige Fans, sondern auch viele von seinen „Der Alte“-Kollegen und langjährige Freunde. Nachdem sich Jutta Kammann (79) schon zu Wort gemeldet hat, spricht nun Charles M. Huber (67). Je länger sich der ehemalige ZDF-Kommissar mit dem Drama rund um seinen langjährigen Freund befasst, desto skeptischer wird er.

„Der Alte“-Kollege skeptisch: Charles M. Huber weiß, wie viel Rolf Schimpf beim ZDF verdient hat

„Der Alte“-Star Rolf Schimpf musste aus seiner bisherigen Seniorenresidenz ausziehen – und das trotz seines hohen Alters. „Weil ihm die Kohle ausgeht“, verriet sein Arzt, Betreuer und Generalbevollmächtigter gegenüber bild.de. Sein langjähriger ZDF-Kollege Charles M. Huber ist darüber fassungslos und ist sich sicher: „Rolf war ein Berliner Schwabe. Hier ist was faul“.

Betrug, Zwischenrufe, Pöbeln: die größten Aufreger bei „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk Fotostrecke ansehen

„Irgendwas kann doch mit der ganzen Nummer und dem Geld nicht stimmen“, legt Charles M. Huber nochmal nach. Da er als „Kommissar Henry Johnson“ jahrelang selbst Teil der Erfolgsserie war, weiß er, wie die Verträge damals aussahen und wie viel Rolf Schimpf damals verdiente. So soll Schimpf zu Beginn von „Der Alte“ rund 25.000 D-Mark pro Episode (12.782.3 Euro) bekommen haben, später gut 20.000 Euro pro Folge. Dazu kommen die Tantiemen für Wiederholungen – die sogenannte „Sahnekirschen-Rente“.

Charles M. Huber will für „Der Alte“-Kollge Rolf Schimpf Spenden sammeln

Bei über 220 gedrehten Folgen sollte unterm Strich also eine hübsche Summe stehen. Das ist auch Charles M. Hubers Überlegung. Das Altersheim-Drama lässt ihm keine Ruhe und so will der ehemalige TV-Kommissar nun selbst auf Spurensuche gehen. Huber will jetzt einige Telefonate führen, um sicherzugehen, dass es Rolf Schimpf so gut wie möglich geht.

„Der Alte“-Drama: Kollege weiß, wie viel Rolf Schimpf verdient hat und meint „hier ist was faul“ (Fotomontage) © IMAGO/United Archives & dpa/Armin Weigel

Er bleibt dabei: „Er kann das ganze Geld nicht ausgegeben haben. Er hat sich immer als Berliner Schwabe bezeichnet und war sparsam“, verrät er. „Sollte Rolf Hilfe brauchen, werde ich schauen, dass wir für ihn Geld sammeln werden. Er hat es verdient, einen würdevollen Lebensabend verbringen zu können“, so Huber abschließend.

Apropos: Jutta Kammann ist schockiert darüber, was Rolf Schimpf im Pflegeheim durchmacht. Seit zwei Wochen lebt der „Der Alte“-Schauspieler dort – und würde am liebsten sofort wieder ausziehen. Verwendete Quellen: bild.de