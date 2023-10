Geheim-Date aufgeflogen: An diesem ungewöhnlichen Ort trafen sich Prinz William und Kate Middleton

Von: Annemarie Göbbel

Viel Zeit zu zweit bleibt Kate Middleton und Prinz William nicht. Dass der Thronfolger seine Prinzessin aber immer noch auf Händen trägt, zeigt ihr Date, das eigentlich geheim bleiben sollte.

Newbury, Berkshire – Trotz zwölf Jahren Ehe und drei Kindern flogen bei Kate Middleton (41) und Prinz William (41) bei einem Termin in Wales die Funken, wenn sich das Thronfolgerpaar ansah. Wie ein frisch verliebter Teenager strahlte die Royal ihren Prinzen bei seiner Rede an und das Lächeln wollte beiden gar nicht von ihren Lippen weichen. Es könnte sein, dass ein geheimes Date an einem äußerst ungewöhnlichen Ort nicht ganz unschuldig an der Liebe im Aufwind ist.

Verliebt wie am ersten Tag gönnten sich Prinz und Prinzessin einen Abend zu zweit

Bei drei Kindern und einem vollen Terminkalender mit königlichen Verpflichtungen ist der Tag schnell vorbei. Zeit für sich selbst haben der Nachfolger König Charles III. (74) und die Prinzessin von Wales so gut wie nie. Doch ganz heimlich, still und leise schafften sie es dann doch unterm Radar einen Abend zu zweit zu verbringen. An ihrem Dating-Ort hätte sie auch niemand vermutet.

Erst im Nachhinein kam ans Licht, dass sich der Kronprinz und die künftige Königin laut Mirror in den Verkaufsräumen des Auktionshauses Dreweatts, das sich in der Nähe ihres Hauses in Windsor befindet, eingefunden hatten. Offenbar hatten sie niemanden zuvor von ihrem Kommen informiert und tauchten einfach auf.

Daily Mail zufolge zeigte sich das Paar „sehr, sehr interessiert“ an einigen der Gegenstände, die in den Verkaufsräumen ausgestellt waren. Es wird vermutet, dass sie sich die außergewöhnliche Sammlung des im August verstorbenen britischen Möbeldesigners und Antiquitätenhändlers Robert Kime (67, † 2022) ansahen.

Kate Middletons unbekanntes Kunst-Talent Bei der Hochzeit ihrer Schwester Pippa (40) im Mai 2017 stellte sie ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis. Die talentierte Royal zeichnete die St. Mark‘s Church, in der die Zeremonie stattfand, auf die Titelseite der Gottesdienstordnung. Ihre Arbeiten als Fotografin wurden bereits ausgestellt, privaten Porträts ihrer Kinder zeigt sie meist zu deren Geburtstag bei Instagram auch der Öffentlichkeit. Die Prinzessin von Wales spielt außerdem mit großem Talent Klavier.

Prinz William kommt Kate zuliebe mit in die Kunstauktion und verbringt mit ihr ein Wunschdate

Ein Insider berichtete, dass Kate und William zur Auktion gingen: „Alle waren ganz aus dem Häuschen, sie zu sehen. Es war der Beginn des großen Champagner-Empfangs, den Auktionshäuser immer vor einem ernsthaften Termin geben“. Kime war der Innenarchitekt König Charles und ist für den Dekor von Highgrove und Clarence House verantwortlich.

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte: In Kate Middletons Augen fliegen die Herzchen, als sie Prinz William bei einem Termin in Cardiff zulächelt. © Chris Jackson/Imago

Am Mittwoch (4. Oktober 2023) begann eine dreitägige Auktion seiner Sammlung, die Teppiche und Vasen im Wert von bis zu 1,5 Millionen Pfund (1,7 Mio. Euro) umfasste. William unterstützt offenbar Kates künstlerische Leidenschaft und machte somit ein Wunschdate für sie beide möglich. König Charles sprach im Tatler über Kimes Talent: „Man hört oft von Leuten, denen ein gutes Auge nachgesagt wird, aber Robert Kime ist sicher einer der besten.“ Verwendete Quellen: mirror.co.uk, dailymail.co.uk, tatler.com