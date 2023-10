Geheuchelter Aktivismus? Oliver Pocher teilt gegen Joko Winterscheidt aus

Von: Diane Kofer

Joko Winterscheidt setzte beim Fernsehpreis ein Statement und überließ einer iranischen Frauenrechtsaktivistin während seiner Dankesrede das Wort. Oliver Pocher hält von der Aktion gar nichts.

Köln – Oliver (45) und Amira (31) Pocher haben zwar vor einigen Wochen ihre Trennung bekannt gegeben – den gemeinsamen Podcast führen sie aber trotzdem weiter. In der aktuellen Folge kamen die beiden unter anderem auf Joko Winterscheidt (44) zu sprechen. Der TV-Star unterstützt schon seit längerer Zeit iranische Frauenrechtsaktivistinnen. Doch Oliver Pocher findet: Das sei nur Heuchelei.

„Friedensnobelpreis in Empfang genommen“: Oliver Pocher lästert über Joko Winterscheidt

Am 28. September 2023 wurde in Köln der Deutsche Fernsehpreis vergeben. Zahlreiche Promis hatten sich versammelt, um die Preisverleihung im Rahmen einer großen Liveshow mitzuerleben. Joko Winterscheidt gewann mit „The World’s Most Dangerous Show“ in der Kategorie beste Doku-Serie und durfte auf der Bühne die Trophäe entgegennehmen. In seiner Dankesrede verzichtete er auf viel eigenes Gerede und überließ das Wort der iranischen Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi. Genau für diese Aktion wird er von Oliver Pocher scharf kritisiert.

„Ich habe Joko auf dem Fernsehpreis erlebt. Also der muss eigentlich Außenminister werden“, erzählt der Comedian seiner Noch-Ehefrau im Podcast „Die Pochers!“. Er findet, Joko Winterscheidt habe ein Riesenspektakel um den Gewinn veranstaltet. „Da dachte der wirklich, der hat den Friedensnobelpreis in Empfang genommen“, lästert Oliver Pocher und verurteilt den, seiner Meinung nach, geheuchelten Aktivismus – denn immerhin sei der TV-Star nicht gerade ein Vorreiter – insbesondere in Bezug auf Umweltschutz.

Hintergrund Joko Winterdscheidt – Frauenrechtsaktivismus im Iran Beim Deutschen Fernsehpreis hat Joko Winterscheidt nicht zum ersten Mal über Frauenrecht im Iran gesprochen. Der TV-Star hat im Rahmen von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ schon einmal 15 Minuten gewonnene Sendezeit als Plattform für Frauenrechtsaktivistinnen genutzt. Daraufhin übergab er seinen Instagram-Account an Azam Jangravi, die seine Reichweite nutzen wollte, um auf Probleme aufmerksam zu machen.

Heuchelei? Oliver Pocher urteilt über Joko Winterscheidts Aktivismus-Absichten

„Deine Sendung heißt ‚Duell um die Welt’, du bist zigmal um die Welt geflogen, um Bungee zu springen. Dann zu sagen, ist schon schlimm, was auf der Welt passiert. Dann denke ich immer: Dann gehe in die Politik und mach das komplett. Ja, wir haben Klimawandel und ja, es wird zu viel verbraucht, aber das ändert auch keine Doku bei Prime“, urteilt der 45-Jährige. Für ihn ist auch klar: Joko Winterscheidt habe mit der Aktion beim Fernsehpreis „einfach versucht, alles noch mal abzuräumen.“

Auch einige andere Stars kommen bei Oliver und Amira Pocher nicht gut weg – Grund dafür sind die Verurteilungen in Bezug auf den Israel-Krieg. Viele Promis haben, vor allem online, ihre Meinung zu den Angriffen der Hamas auf Israel geteilt. Klaas Heufer-Umlauf (40) und ProSieben wurden von dem Ex-Paar kritisiert, weil sie Nura (34) nach einem umstrittenen Post aus „Late Night Berlin“ ausgeladen haben. Die Rapperin hat sich mittlerweile zu dem Palästina-Beitrag geäußert. Verwendete Quellen: Die Pochers! (Folge 83, Podimo)