Geht „Wetten, dass..?“ ohne Gottschalk weiter? Das sagt das ZDF

Die letzte „Wetten, dass..?“-Show mit Thomas Gottschalk am vergangenen Samstag erreichte Traumquoten. Wird das ZDF die Sendung ohne den Moderator fortsetzen?

Mainz – Das letzte Mal „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk (73) wollten sich mehr als rekordverdächtige 12 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Dem ZDF bescherte dies eine traumhafte Quote. So bestätigte der Sender auch gegenüber der Nachrichtenagentur „spot on news“: „Wir freuen uns sehr über die große Resonanz zu dieser Show, mit der sich Thomas Gottschalk von ‚Wetten, dass..?‘ verabschiedet hat und sagen noch einmal Danke für viele unvergessliche Momente.“

Gottschalks Aussage bei „Wetten, dass..?“ heizte Spekulationen um Fortsetzung an

Doch schon während der Show kamen erste Spekulationen auf, ob es mit „Wetten, dass..?“ nicht vielleicht ohne Thomas Gottschalk, der sich einen Namens-Patzer leistete, doch noch weitergehen könnte. Der Moderator überraschte zu Beginn der Sendung mit der Aussage: „Das soll eine richtig lustige Unterhaltungsshow werden, so wie ‘Wetten, dass..?’ immer war und hoffentlich immer sein wird“. Eine Andeutung, die Fans der Kultsendung aufhorchen ließ.

Denn die Entscheidung Gottschalks, „Wetten, dass..?“ nicht mehr zu moderieren, liegt – wie auch die Einschaltquoten der letzten Show nochmals deutlich gezeigt haben – nicht an mangelndem Interesse der Zuschauer an dem Format. Als Gründe für das Aus gab Gottschalk an, sich bei den jungen Prominenten nicht mehr so gut auszukennen und auch die Sprache der jüngeren Generation nicht zu sprechen und keinen Shitstorm provozieren zu wollen.

Gibt es eine „Wetten, dass..?“-Fortsetzung? Das sagt das ZDF

Wie „Bunte.de“ berichtet, hält sich das ZDF mit einer klaren Aussage zur Zukunft der Samstagabend-Show jedoch noch bedeckt: „Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit“. Keine Antwort, die die Neugier der Zuschauer befriedigt. Aber eine, die zumindest hoffen lässt.

Nach Angaben der „Bild“-Zeitung soll sich das ZDF außerdem bereits beim Deutschen Patent- und Markenamt ein umfangreiches Rechtepaket an „Wetten, dass..? bis mindestens 31. August 2032 gesichert haben. Außerdem soll es laut „Bild“-Informationen aus ZDF-Kreisen Befürworter einer „Wetten, dass..?“-Show im Sommer 2025 mit Barbara Schöneberger (49) oder Giovanni Zarrella (45) als mögliche Moderatoren geben. Bis es so weit ist, noch ein paar Szenen aus der letzten „Wetten, dass..?“-Show, die nicht im TV zu sehen waren. cso Verwendete Quellen: Bunte.de, merkur.de