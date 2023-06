„Sieht aus wie 27“: Geissens-Fans wundern sich über stark verändertes Gesicht von Carmen Geiss

Von: Volker Reinert

Teilen

Robert Geiss hat ein Foto von sich und seiner Familie auf Instagram an einem Yachthafen in Monaco gepostet. Doch viele Fans wundern sich über den Schnappschuss. Denn das Gesicht von Gattin Carmen wirkt auf viele Follower ganz anders als sonst.

Monaco – Hat sie oder hat sie nicht? Über das Gesicht von Carmen Geiss (58) wird derzeit viel auf dem Instagram-Profil ihres Mannes diskutiert. „Die Geissens“ posieren gemeinsam am Yachthafen in Monaco zum 70-jährigen Bestehen des Yachtclubs. Nun fragen sich einige Follower: War bei Carmen Botox im Spiel oder wurde das Foto mithilfe eines Filters bearbeitet?

Zwischen Kritik und Lob - Geissen-Foto spaltet Instagram-Fans

Ein Fan äußerte sich positiv über Carmen Geiss: „Carmen sieht aus wie 27“. Versehen wurde der Kommentar auch mit einem Herz-Emoji. Doch zahlreiche kritische Antworten ließen nicht lange auf sich warten:

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

„Schau‘ sie dir mal ohne Schminke und Filter an“, „27 Jahre Botox“ oder „was Botox und viele OPs halt alles so machen können“, sind nur einige der negativen Kommentare über die 58-Jährige. Über die Optik von Carmen Geiss wurde schon des Öfteren hitzig diskutiert. So meinten viele Fans auch schon in der Vergangenheit Carmen Geiss „kaum wiederzuerkennen“.

Die TV-Karriere von Carmen Geiss Die Kölnerin Carmen Geiss (58) wurde im Jahr 1982 zur „Miss Fitness“ gewählt. in den 1990er-Jahren schnupperte sie zum ersten Mal in die TV-Landschaft. So war sie zwei Jahre lang in der RTL-Sendung „Rudis Urlaubsshow“ an der Seite von Rudi Carrell († 71) zu sehen. Seit 2011 ist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert und den gemeinsamen Töchtern Davina (20) und Shania (18) bei RTLZWEI in ihrer Reality-Doku „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ zu sehen. In der siebten Staffel der RTL-Sendung „Let‘s Dance“ tanzte sich Carmen Geiss 2014 an der Seite von Profi-Tänzer Christain Polanc (45) bis auf den dritten Platz. Im Mai 2021 gewann Geiss gegen Claudia Effenberg (57) in der ProSieben-Show „Schlag den Star“.

Auch über das Aussehen von Shania und Davina Geiss wird spekuliert

Doch nicht nur über das Gesicht von Carmen Geiss wird spekuliert. Auch gegen ihre Töchter Shania (18) und Davina (20) wird gewettert. So glaubt ein Follower, dass Shanias „Lippen bestimmt aufgespritzt sind“. Ein anderer schreibt: „Davina hat doch was mit ihrem Gesicht/Lippen machen lassen. Sieht total verändert aus“.

Doch ob Botox oder ein Instagram-Filter im Spiel war – schlussendlich entscheiden die Geissens selbst, was für sie richtig ist. Ein Geissen-Fan kommentiert, was viele Fans nämlich genauso empfinden: „Meine Güte ... Leben und Leben lassen. Sie haben im Leben was erreicht. Botox hin oder her ... Ist doch egal!“. Und dass die Unternehmerfamilie etwas erreicht hat, lässt sich eindeutig nicht von der Hand weisen. Denn: Die Geissens expandieren und verkaufen nun auch ihren ersten eigenen Wein. Verwendete Quellen: Instagram/robertgeiss_1964