„Generation Feuchttücher“: Mario Barth hält junge Leute für verweichlicht

Von: Lukas Einkammerer

Im Podcast mit Barbara Schöneberger hält sich Mario Barth nicht zurück. Vor allem über die junge Generation zieht der Comedian gnadenlos her.

Berlin – Mario Barth (50) nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund – sei es bei seinen Live-Auftritten oder in Interviews. Auch im Podcast von Promikollegin Barbara Schöneberger (49) bekommen seine Mitmenschen nun wieder ordentlich ihr Fett weg. Vor allem zur jüngeren Generation trifft der Komiker dabei ein paar knallharte Aussagen.

Mario Barth lästert mit Barbara Schöneberger über junge Menschen

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ lädt Barbara Schöneberger jede Woche namhafte Gäste zu sich ins Studio ein. In der neuesten Folge (16. Oktober) kommt die Kultblondine mit Mario Barth auf die verschiedensten Themen zu sprechen, sei es eine Klage wegen Königsberger Klopse, Träume von Bombendrohungen – oder aber auch ihre jungen Mitbürger.

Mario Barth erzählt von einem Besuch in einem Café – von dem ihm vor allem einer der Angestellten in Erinnerung geblieben ist. „Ich habe nichts gegen Veganer, aber er war so bisschen schwach“, beschreibt er den jungen Mann, der Schwierigkeiten damit gehabt habe, ihm statt einem Orangen-Ingwer-Sprossen-Saft, nur einen regulären Orangensaft zuzubereiten.

Auch die Kaffeebestellung seines prominenten Kunden habe den Barista damals gehörig aus der Bahn geworfen. „Dann fragte er welche Milch [...] und ich habe Kuhmilch bestellt. Da war der echt geschockt“, blickt Barth zurück. „Und der guckt mich an und fragt ‚Warum verträgst du das?‘ – und dann sag ich ‚Du bist eine andere Generation. Du bist Generation Feuchttücher, das gab es bei uns nicht.‘ Das waren Taschentücher, wo die Mutter reingespuckt hat.“

Barbara Schöneberger ist von manchen Podcast-Gästen nur noch genervt Jeden Montag veröffentlicht Barbara Schöneberger eine neue Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“. Dass bei so vielen Episoden aber nicht jeder Gast bei der Moderatorin einen guten Eindruck hinterlassen hat, ist verständlich. „Gegen Ende meines Jahres habe ich immer das Gefühl, wenn mir jetzt noch einmal jemand sagt, er hat ein ganz persönliches Album rausgebracht, wo er richtig viel Herzblut [reingesteckt hat] und das ist das beste Album, das er je geschrieben hat, dann kriege ich leichte Ermüdungserscheinungen“, verriet sie im Gespräch mit Matze Knop.

Barbara Schöneberger: „Manche Gespräche führst du einfach nicht mit unserer Generation.“

Mario Barths Erlebnis in dem „hippen“ Café stößt bei Barbara Schöneberger auf viel Zuspruch und die beiden kommen aus dem Lachen kaum noch heraus. „Manche Gespräche führst du einfach nicht mit Leuten aus unserer Generation, aber vielleicht ist man wirklich geschwächt heute durch Mikroplastik und alle diese Sachen“, theoretisiert sie und ihr Gegenüber befindet: „Sagrotan gab es früher in Krankenhäusern, heute hat es jeder in der Handtasche.“

Von jungen Menschen scheint Mario Barth nicht sonderlich viel zu halten. © IMAGO/BOBO

Neben der jungen Generation sind auch die Fernsehkarrieren der beiden im Podcast Thema – und Barbara Schöneberger verrät, dass sie in einer TV-Show einst feuchte Chips essen musste, um leiser zu kauen. Verwendete Quellen: Podcast/Mit den Waffeln einer Frau/Folge #257/16. Oktober 2023