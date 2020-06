Der gewaltsame Tod von George Floyd löste eine Welle an Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Rapper Samy Deluxe schrieb nun einen Song in Anlehnung an Floyds letzte Worte.

Hamburg - Der gewaltsame Tod von George Floyd bewegt Menschen weltweit und führt zu Anti-Rassismus-Demonstrationen. Auch in München nahmen 25.000 Menschen an einer solchen Demonstration teil.* Besonders die drei Worte „Black Lives Matter“ stehen im Zentrum der Demonstrationen. Auch auf Instagram solidarisierten sich Menschen mithilfe des Hashtags* #BlackOutTuesday.

Nun thematisiert auch der Hamburger Rapper Samy Deluxe die Diskriminierung von Schwarzen und die internationalen Proteste gegen Rassismus in einem neuen Song.

USA/Floyd-Proteste: Rapper Sami Deluxe veröffentlicht Song „I Can‘t Breathe“

Das Lied von Sami Deluxe mit dem Titel „I Can‘t Breathe“ ist eine Referenz an die Festnahme des Afroamerikaners George Floyd.

„I can't breathe“ (Ich kann nicht atmen) waren die Worte von Floyd, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte. George Floyd starb bei dem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis.

„Keiner scheint uns zuzuhören, wenn wir sagen: Ich und viele meiner Leute können nicht atmen“, rappt der 42-Jährige wiederholt in dem Lied „I Can't Breathe“, das am Sonntag als Musikvideo auf YouTube und auf seinen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Instagram* veröffentlicht wurde. Dazu sind Demonstranten mit Plakaten, ein Polizeiwagen mit blinkender Sirene und ein brennendes Haus zu sehen.

Auf Instagram findet der Rapper bei seinen Followern* große Zustimmung. Kommentare wie „Stark!“ oder Herz-Emojis häufen sich. Ein User schreibt beispielsweise auch: „Jeder geht mit der aktuellen Situation anders um, aber Samy Deluxe macht es auf die richtige Art und Weise.“

Nach Floyd-Tod: Rapper Sami Deluxe kritisiert „All Lives Matter“

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich Samy Deluxe auf seinen Social-Media-Kanälen zu den Protesten zu Wort gemeldet. Auf seinem Instagram-Account bewegte Samy Deluxe mit einem emotionalen Video, in dem er sich auch den Hashtag #AllLivesMatter zur Brust genommen hatte, wie hamburg24.de* berichtete.

Der Hamburger Rapper ist Sohn eines Sudanesen und hat in der Vergangenheit immer wieder gegen Diskriminierung gesungen.

Über folgende Geschichte dürfte auch Sami Deluxe geschmunzelt haben. Am Samstag sorgten rechte Demonstranten in Halle unfreiwillig für Lacher im Netz. Mit schlechten Englischkenntnissen entstand der Eindruck, die Rechten würden für „weiße Aufzüge“ protestieren.

