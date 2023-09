König Charles‘ Schwur schreibt an Tag 2 in Frankreich Geschichte

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Zu Besuch bei Präsident Macron hält König Charles eine denkwürdige Rede im Parlament, die einem Treu-Eid gleichkommt. Wie Queen Elizabeth II. wird er sich daran messen lassen müssen.

Paris – Zwar ist es der zweite Anlauf König Charles‘ III. (74) und Königin Camillas (76) zum Staatsbesuch in Frankreich anzutreten, dafür hat es der Besuch aber gehörig in sich. Während Macron die britischen Royals mit Pomp und Pracht zum Empfang am Pariser Arc de Triomphe begrüßte und zum Staatsbankett in Schloss Versailles den roten Teppich für seine Gäste ausrollen ließ, dankte Charles ihm die Mühen mit einer unvergesslichen Staatsrede an Tag zwei.

Als erster britischer König überhaupt war das Oberhaupt der Briten angetreten, eine Rede vor dem französischen Senat zu halten. Der 74-jährige Charles versprach in einer historischen Rede, an den eng verwobenen Beziehungen in besonderer Weise festzuhalten. Charles beeindruckte seine Zuhörer in flüssigem Französisch im Wechsel mit seiner Muttersprache und rollte in bemerkenswerter Klarheit Weltgeschehen und Abhängigkeiten der Länder und Belange der Natur ineinander.

Seine Worte waren ein Versprechen: „Für die Zeit, die mir als König gewährt wird, verpflichte ich mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die unverzichtbaren Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich zu stärken – und heute lade ich Sie ein, sich mir in diesem Bestreben anzuschließen. Gemeinsam ist unser Potenzial grenzenlos“.

Erster Staatsbesuch von König Charles III. in Frankreich

Wie der Buckingham-Palast wissen ließ, ist es bereits der 36. Besuch des Königs in Frankreich. Camilla weilt bereits zum 9. mal jenseits des Ärmelkanals. Frankreich und Großbritannien können auf eine lange gemeinsame Verbundenheit zurückblicken. Im August 1885 kam es Königin Victoria (81, †1901) als erster britischer Monarchin zu, Frankreich den ersten Staatsbesuch nach 400 Jahren abzustatten. Die Visite endete in einem fulminanten Staatsbankett auf Schloss Versailles.

Queen Elizabeth II. (96, †2022) besuchte vor Charles III. die französischen Nachbarn offiziell fünfmal. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) würdigte die Mutter des Königs mit den fast liebevollen Worten: „To you, she was your Queen. To us, she was The Queen. She will be with all of us forever.“ (dt. „Für Sie war sie Ihre Königin. Für uns war sie die Königin. Sie wird für immer bei uns allen sein.“

Charles III. hatte als Prinz Charles am 7. Mai 2018 ebenfalls rührende Worte gefunden, um die anglo-französischen Beziehungen zu beschreiben: „We are neighbours by fate, partners by choice and friends because of the shared experience and deep affection that binds us. (dt. „Wir sind Nachbarn durch das Schicksal verbunden, Partner der Wahl und Freunde aufgrund der gemeinsamen Erfahrung und der tiefen Zuneigung, die uns verbindet“).