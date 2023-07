„Sehr schwer“: Oksana Kolenitchenko gesteht bei „Goodbye Deutschland“ Beziehungsprobleme

Von: Jessica Jung

Teilen

Oksana und Daniel Kolenitchenko zeigen bei „Goodbye Deutschland“ ihren Alltag in Las Vegas. Dort kam es allerdings zu Beziehungsproblemen.

Las Vegas – Eigentlich schien bei Oksana und Daniel Kolenitchenko alles einwandfrei zu laufen: In Las Vegas sollte der perfekte Neustart mit ihrer Familie beginnen. Stattdessen kamen jedoch zahlreiche Probleme auf das „Goodbye Deutschland“-Paar zu, welche ihre Beziehung auf die Probe stellten.

„Sehr schwer“: Oksana Kolenitchenko gesteht bei „Goodbye Deutschland“ Beziehungsprobleme

Das Leben in Las Vegas hat sich das Paar so wohl nicht vorgestellt. Denn nach ihrem Umzug von Los Angeles nach Las Vegas wartete vor allem eines auf sie: Stress. Ganz zurücklassen können Oksana und Daniel ihren vorherigen Wohnsitz nämlich nicht. Grund dafür ist die „Next Door Lounge“, welche Oksana 2019 in Hollywood eröffnete.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Dadurch kam es immer wieder zu Pendeleien, denn Daniel fuhr jedes Wochenende in die Lounge, um nach dem Rechten schauen. Das fällt nicht nur ihm, sondern auch den Kindern schwer. Der Plan, die Lounge zu verkaufen, ging auch nicht auf – und selbst wenn, stünde bereits das nächste Problem vor der Tür: Es müsste ein neues Unternehmen her. Andernfalls verliert die Familie ihr Business-Visum.

Die vermeidlich perfekte Idee von einem Immobilienkauf und der Eröffnung einer Ferienwohnungsvermietung entpuppte sich ebenfalls komplizierter und vor allem kostspieliger als gedacht. All das führte offenbar zu Beziehungsproblemen bei den Kolenitchenkos. „Aktuell ist es sehr schwer“, gab Oksana bei der „Goodbye Deutschland“-Folge vom 17. Juli zu.

„Permanent im Stress“: Oksana Kolenitchenko ganz ehrlich bei „Goodbye Deutschland“

„Ich bin seit fünf Jahren in Amerika und habe das Gefühl, dass wir nur permanent im Stress leben“, erklärte sie in der Sendung weiter. Sie habe das Gefühl, dass Daniel alles locker sehe, während der meiste Druck auf ihren Schultern laste.

„Irgendwann werd‘ aber ich zusammenbrechen, wenn ich weiter so machen muss“, erklärte sie weiter. Ob sie die Beziehung trotz Stress noch retten können, bleibt abzuwarten. Bereits in der Vergangenheit gab es in der Beziehung heftige Ehestreits. Verwendete Quellen: „Goodbye Deutschland“ (Folge vom 17. Juli 2023)