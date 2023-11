Kronprinz Haakon äußert sich zu Mette-Marits Gesundheitszustand

Von: Susanne Kröber

Aufgrund von Mette-Marits chronischer Lungenerkrankung muss Norwegens Kronprinz Haakon Termine oft alleine wahrnehmen. (Fotomontage) © IMAGO/TT/PPE

Seinen Deutschlandbesuch hat Norwegens Kronprinz Haakon allein angetreten. Mette-Marit kommt nach – immer vorausgesetzt, sie fühlt sich fit genug.

Oslo – Aktuell reist Kronprinz Haakon (50) durch Deutschland. Los ging es in München, danach weiter nach Hamburg, am Donnerstag endet der royale Besuch in Berlin. Erst dann wird Kronprinzessin Mette-Marit (50) zu ihrem Mann dazustoßen. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn Mette-Marit leidet an chronischer Lungenfibrose und darf sich deshalb nicht zu viel zumuten.

Was Kronprinz Haakon über Mette-Marits Gesundheitszustand sagt, erfahren Sie hier.

In seiner Biografie „Haakon – historier om en tronarving" (dt.: „Haakon – Geschichten über einen Thronfolger"), die der norwegische Thronfolger gemeinsam mit dem Journalisten Kjetil Østli (48) verfasste, gibt Haakon auch tiefe Einblicke in die schwierige Kennenlernphase des Paares. Doch allen Unkenrufen zum Trotz ist das Kronprinzenpaar inzwischen bereits stolze 22 Jahre verheiratet.