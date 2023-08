Barbara Schöneberger ist sich sicher: Deutschland kann ESC nur mit Helene Fischer gewinnen

Von: Melanie Habeck

Zuletzt lief es für Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ nicht sonderlich prickelnd. TV-Star Barbara Schöneberger glaubt, das Erfolgsrezept für den internationalen Musikwettbewerb zu kennen.

München – Seit 2014 führt Barbara Schöneberger (49) durch den deutschen Vorentscheid des „Eurovision Song Contest“. Daher fiebert die Moderatorin auch immer eifrig mit, wenn bei dem internationalen Musikwettbewerb die Punkte vergeben werden. In den vergangenen Jahren mussten sich die deutschen Künstler dabei stets mit den hinteren Rängen begnügen, 2023 landete die Rockband „Lord of the Lost“ sogar auf dem letzten Platz. In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ philosophiert die Entertainerin nun über eine mögliche ESC-Geheimwaffe.

ESC-Ideen im Podcast: Barbara Schöneberger spielt mögliche Erfolgsstrategien durch

Eine Bewerbung für den „Eurovision Song Contest“ ist beim NDR schon eingetrudelt: Ikke Hüftgold (46) möchte bereits zum zweiten Mal sein Glück beim Vorentscheid probieren. Ob der Sänger Deutschland mit seinem Ballermann-Sound wieder zu einer besseren Platzierung verhelfen kann? In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ ist Barbara Schöneberger nach der enttäuschenden ESC-Bilanz der vergangenen Jahre unschlüssig, mit welcher Art von Musik ein Erfolg gelingen könnte. Ob ausgelassener Partysong oder ernste Töne: Zuletzt wollte es auf der internationalen Bühne einfach nicht klappen.

Gemeinsam mit ihrem Gesprächspartner Olli Dittrich (66) erörtert Barbara Schöneberger mögliche Lösungsansätze. Dabei schlussfolgert der Komiker: Der deutsche ESC-Vorentscheid benötigt ein neues Konzept. Laut seiner Vorstellung müsste im Vorfeld ein bekannter Künstler bestimmt werden, der in jedem Fall für Deutschland antritt. So würden die ARD-Zuschauer einzig über das Lied entscheiden. „Es steht der Künstler fest, aber eben nicht der Song“, bringt es seine TV-Kollegin Barbara auf den Punkt.

Helene Fischer: Akrobatik-Elemente fielen ihr überhaupt nicht leicht Helene Fischer ist für ihre spektakulären Akrobatik-Einlagen bekannt: Immer wieder turnt sie während ihrer Konzerte auf einem Trapez herum. Doch dieses Showelement kostete die Sängerin anfangs mächtig Überwindung. „Ich habe leichte Höhenangst. Aber trotzdem wage ich mich immer in irgendwelche luftigen Höhen. Vielleicht ist es für mich ein bisschen Therapie“, erklärte sie vor einiger Zeit im ARD Morgenmagazin. Mittlerweile hätte die Musikerin ihre Angst deutlich besser im Griff.

Helene Fischer beim ESC? Barbara Schöneberger setzt Hoffnungen in die Schlagersängerin

Beim Gedanken an einen veränderten ESC-Vorentscheid hat Barbara Schöneberger direkt einen Geistesblitz. Ihrer Meinung nach gibt es nur eine richtige Kandidatin für diese Aufgabe: „Ich weiß, was du meinst: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr kommt: Vielleicht singt ja Helene Fischer für uns“, setzt die Moderatorin alle Hoffnungen in die Schlagerikone.

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ überlegt Barbara Schöneberger, mit welchem Beitrag Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ wieder Erfolg haben könnte. Sie setzt alle Hoffnungen in einen Auftritt von Helene Fischer. © IMAGO / Future Image & picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Dass die Sängerin auf der Bühne durchaus zu begeistern weiß, stellt sie aktuell im Rahmen ihrer „Rausch“-Tour unter Beweis. Neben spektakulären Showeinlagen verzaubert die Musikerin dabei auch mit ihren Emotionen: So turtelte Helene Fischer zuletzt vor den Augen ihrer Fans mit ihrem Partner Thomas Seitel (38). Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ – Folge 250