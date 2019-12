Gina-Lisa Lohfink provoziert mit Statement – Auch Bachelor schaltet sich ein

Gina-Lisa Lohfink provoziert ihre Fans mit einem Post bei Instagram. Es entwickelt sich eine hitzige Diskussion. Auch der Bachelor schaltet sich ein.

Gina-Lisa Lohfink provoziert mit einem Post bei Instagram

Beitrag löst Diskussion unter den Fans des Models (Kreis Offenbach) aus

Sogar der Bachelor schalet sich ein - und versucht es mit Humor

Rödermark - Gina-Lisa Lohfink aus Rödermark (Kreis Offenbach) provoziert gern mit ihren Aussagen und ihren Auftritten – mal bewusst, mal eher unbewusst. Nicht immer sind alle Fans mit ihr einer Meinung, wie ein aktuelles Beispiel zeigt.

Offenbach: Gina-Lisa Lohfink liebt Tattoos - und zeigt sie gern

Gina-Lisa Lohfink postet bei Instagram gern freizügige Fotos von sich und zeigt dort mit Hingabe, was sie als Frau zu bieten hat. Nicht selten ist sie auf den Bilder oben ohne oder nur knapp begleitet zu sehen – zur Freude ihrer Fans. Was diesen natürlich bei jedem Foto ins Auge springt, sind die zahlreichen Tattoos, die den Körper des Models aus dem Kreis Offenbach zieren.

Wie viele Tattoos Gina-Lisa Lohfink mittlerweile hat, weiß sie selbst nach eigener Aussage nicht mehr ganz genau. Fest steht jedenfalls, dass sie ein großer Fan von Tinte unter der Haut ist und sicherlich noch das eine oder andere Tattoo in Zukunft dazu kommen wird. Ihr jüngstes Motiv sorgte erst vor Kurzem für überraschende Blicke: Gina-Lisa Lohfink ließ sich nämlich das Logo von McDonald's tätowieren. Damit hätten sicherlich nicht viele Fans gerechnet.

Post von Gina-Lisa Lohfink (Kreis Offenbach) sorgt für verwunderte Kommentare

Jetzt sorgt ein neuer Post des Models aus R ödermark (Kreis Offenbach) bei Instagram für verwunderte Kommentare und löst ein heftige Diskussionen aus. Ganz so heftig wie die Reaktionen jüngst auf ein Oben-ohne-Bild von Gina-Lisa Lohfink ist es aber nicht. Fakt ist dennoch: Das Model provoziert mit seinem Post – vermutlich unbewusst.

Doch was ist eigentlich geschehen? Das Model, das selbst Tattoo um alle liebt, postet folgenden Satz: „Fakt ist: tätowierte Menschen mehr Spaß im Leben ;-)“ . Der harmlose Post entwickelt sich schnell zu einer Diskussion zwischen Tattoo-Liebhabern und Tattoo-Gegnern. Unbewusst provozierte Gina-Lisa Lohfink diese mit ihrem Beitrag.

Gina-Lisa Lohfink: Paul Janke schaltet sich in Diskussion ein

Es dauert nicht lang, da stellen die ersten Nutzer klar, dass sie auch ohne Tattoos viel Spaß am Leben haben. „Wieso sollten tätowierte Menschen mehr Spaß am Leben haben als nicht tätowierte? Für mich nicht nachvollziehbar #tattoofrei“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin an Gina-Lisa Lohfink. Mit viel Humor nimmt es dagegen Ur-Bachelor Paul Janke und garniert seinen Post mit zahlreichen Emojis: „Jetzt weiß ich warum ich immer schlecht drauf bin. Ab zum Tätowierer“.

Ein weiterer Fan schreibt unter den Post von Gina-Lisa Lohfink Folgendes: „Ob sie mehr Spaß haben sei mal dahin gestellt, ich find aber, sie sehen auf jeden Fall geiler aus als der Rest.“ Ein Großteil der Fans des Models aus Rödermark stimmen ihm natürlich zu – vermutlich sind die meisten davon selbst tätowiert.

Gina-Lisa Lohfink: Fans stehen hinter dem Model

„Das ist richtig @ginalisa2309 ist echt so“, ist eine Userin der Meinung. „Dafür liebe ich dich gerade @ginalisa2309“, schreibt eine andere.

Zu einem Ergebnis kommt die Diskussion unter dem Post von Gina-Lisa Lohfink nicht. Muss sie aber auch nicht. Denn am Ende bleiben Tattoos nach wie vor Geschmackssache.