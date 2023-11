Glücksatlas: Abstrakte Gefahren sind weniger beängstigend

Von: Christiane Warnecke

Ein Glückskeks mit einem darin enthaltenen Zettel mit einem Spruch wird geöffnet. © dpa

Die Bausteine für das wahre Glück sind selten materieller Natur

Die Krisen in der Welt nehmen zu, und doch sind die Deutschen wieder glücklicher als noch vor einem Jahr. Das könnte an der unterschiedlichen Dimensionen der kritischen Lebenssituationen liegen, die derzeit auf uns einstürzen. Der Klimawandel wie auch die Kriege in der Ukraine und nun auch noch im Nahen Osten scheinen das Glück der Deutschen weniger zu trüben als die Corona-Pandemie.

Das überrascht auf der einen Seite, ist aber andererseits auch menschlich. Klima-Katastrophen häufen sich in Deutschland nur langsam, und die Auswirkungen der Kriege wie Flüchtlingsströme und wachsender Antisemitismus sind für viele Menschen zwar durchaus beängstigend, in ihrem Lebensalltag aber doch eher abstrakter Natur.

Die Corona-Pandemie hingegen hat viele um Leib und Leben von Angehörigen und sich selbst bangen lassen. Das hat sehr viel konkreter das persönliche Glück getrübt. Hinzu kommt die starke Vereinsamung vieler Menschen während der Pandemie. Das gilt nicht nur für Ältere, sondern auch für Kinder und Jugendliche, die ihre Freunde nicht mehr treffen konnten und allein im heimischen Kinderzimmer lernen mussten, statt gemeinsam in der Schule. Das waren sehr spürbare Einschnitte im täglichen Leben, unter deren Folgen viele bis heute leiden. Dass die Befragten ihr Familienleben inzwischen wieder positiver bewerten, bestärkt diese These.

Interessant ist auch der Blick auf wirtschaftliche Existenzängste durch die hohe Inflation, die das Glück vieler Menschen trüben. Diese Sorge scheint etwas nachgelassen zu haben, was Experten auf einen Gewöhnungseffekt zurückführen. Wirtschaftliche Einbußen scheinen also leichter verkraftbar zu sein, als psychische Beeinträchtigungen.

Dass gerade die Hessen im Glücksatlas einen deutlichen Sprung nach vorne geschafft haben, könnte aber auch auf ein Plus an Zufriedenheit hindeuten, wenn man in einem wirtschaftlich starken Land lebt. Fachleute definieren allerdings einen Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein. Wer das Glück hat, in Wohlstand zu leben, ist deshalb noch längst nicht glücklich. Denn die Bausteine für das wahre Glück sind selten materieller Natur.