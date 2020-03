GNTM 2020: Mareike Lerch zeigt sich „unten ohne“ – Fans feiern das Model dafür

Mareike Lerch von GNTM 2020 auf ProSieben zeigt sich bei Instagram „unten ohne“. Das Model aus Maintal verzaubert die Fans und erntet dafür prompt Komplimente.

Maintal – Neben ihrem offiziellen Instagram-Account von Germany's Next Topmodel by Heidi Klum hat Mareike Lerch auch ein privates Profil. Als „internetxdoll“ hat sie mit ihren 361.000 Followern sogar fast sechsmal so viele Fans, im Vergleich zu ihrem offiziellen Profil von GNTM 2020 bei Instagram. Unter allen Kandidatinnen ist sie die beliebteste, nicht nur was die Follower angeht, sondern derzeit auch auf der Rangliste, die der TV-Sender ProSieben führt (Stand: 25.02.2020, 15:45 Uhr).

GNTM 2020 (ProSieben): Mareike Lerch sagt: „Bye bye Costa Rica“

Nach dem Dreh der ProSieben TV-Show Germany's Next Topmodel* in Costa Rica heißt es für das Tattoo-Model jetzt „Bye bye Costa Rica“. Aber ihre Fans müssen nicht enttäuscht sein, denn für Mareike Lerch* heißt es noch lange nicht „Bye bye“ GNTM 2020 und tschüss Heidi Klum, denn für sie geht es weiter nach Los Angeles.

Um das zu feiern, hat das Model aus Maintal eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans vorbereitet. Sie postete auf ihrem privaten Account bei Instagram ein „unten ohne“-Bild. Und Mareike Lerch macht ihre Fans damit mehr als glücklich und verzaubert sie.

GNTM 2020 (ProSieben): Tattoo-Model Mareike Lerch erzählt intime Geheimnisse

Nicht das erste Mal, dass das Model mit blanken Tatsachen von sich Reden macht. Die selbsternannte „Skandalfotoproduzentin“, wie sich das Model auf Maintal auf ihrem privaten Instagram-Profil nennt, schockte schon einmal. Mit unverhüllten Tatsachen auf Instagram sorgte Mareike Lerch von GNTM 2020 (ProSieben) bei der Show von Heidi Klum für viel Gerede. So räkelt sich Mareike Lerch beispielsweise an der Stange und lässt sich von ihren Fans feiern. Doch nicht immer gibt es so viel positives Feedback für das Model. Jetzt gab es richtig heftige Kritik an dem Tattoo-Model. Ein GNTM-Interviewer geht zu weit und nennt Mareike Lerch ein schlechtes Vorbild. Ihre Fans sind in Rage.

„Bye bye Costa Rica and hello LOS ANGELES (sic)“, schreibt Mareike Lerch zu ihrem pikanten Foto bei Instagram. Die Fans der Kandidatin von Germany's Next Topmodel by Heidi Klum überschütten sie mit Komplimenten wie: „Best legs on the internet “, und „Du gewinnst das Ding!! (sic)“, womit die GNTM-Show auf ProSieben gemeint ist. Ein Fan will es ganz genau wissen und fragt zu ihren Tattoos: „Das sieht so geil aus... aber tat das nicht extrem weh?“.

GNTM 2020 bei ProSieben: Mareike Lerch verrät nicht alles bei Instagram

Denn tatsächlich gelten beispielsweise die Füße und die innere Seite der Oberschenkel als besonders schmerzhaft in Sachen Tattoos. Leider antwortet Mareike Lerch bei Instagram nicht auf diese Frage, aber vielleicht erfahren ihre Fans mehr bei der nächsten Folge von Germany's Next Topmodel by Heidi Klum, die jeden Donnerstag auf dem TV-Sender ProSieben zu sehen ist.

Von Sophia Lother

Mareike Lerch von GNTM 2020 postet bei Instagram ein Po-Bild von sich. Eine Mit-Kandidatin reagiert mit einem provokanten Kommentar. Immer wieder sorgt Model Mareike auf Instagram für Gesprächsstoff. Diesmal postet sie erschreckende Neuigkeiten: Sie sitzt auf den Malediven fest. Die Insel steht wegen des Coronavirus unter Quarantäne.

Rubriklistenbild: © Screenshot internetxdoll Instagram