GNTM 2020: Enthüllt! Diese Kandidatinnen lässt Heidi Klum ganz weit kommen

23 Kandidatinnen sind offiziell noch im Rennen bei GNTM 2020 - doch gedreht wurden die Aufnahmen bereits vor Monaten. Nun verraten Paparazzi-Fotos, welche Kandidatinnen Heidis Favoritinnen sind!

In der heutigen GNTM-Folgen kämpfen noch 23 Mädchen um einen Platz in der Endrunde.

Doch gedreht wurden die Aufnahmen bereist im November.

Normalerweise sind die aktuellen GNTM-Dreharbeiten top secret - nun zeigen heimliche Aufnahmen die letzten neun Mädchen.

Update vom 20. Februar: Jede Woche müssen sich Mädchen von Heidi Klum und dem Traum „Germanys next Topmodel“ zu werden verabschieden. 23 Kandidatinnen sind in der heutigen Folge noch im Rennen - doch gedreht wurden die Aufnahmen in Costa Rica bereits vor einigen Monaten. In Wahrheit sind aktuell nur noch ein paar Mädchen dabei! Obwohl die Dreharbeiten normalerweise top secret sind, zeigen aktuelle Paparazzi-Fotos, die der Bild vorliegen, nun welche Models noch dabei sind.

Auf den Fotos sind nur noch neun Mädchen bei einem Shooting im heißen Lack- und Leder-Outfit in Los Angeles zu sehen. Noch dabei sind: Anastasia, Jacky, Sarah, Maureen, Lijana, Larissa, Maribel, Tamara und Vivian. Doch ein paar von ihnen sehen auf den aktuellen Fotos ganz anders aus als bisher. Grund dafür: das große Umstyling wird erst nächste Woche im Fernsehen gezeigt. Während Jacky nun mit roter Mähne verzückt, zeigt sich Anastasia nun mit einem kurzen Bob und Pony.

Update vom 14. Februar: Hat Heidi Klum schon eine Favoritin für die GNTM-Staffel 2020? Zwar wurden bisher erst drei Folgen ausgestrahlt, doch eine Kandidatin stach schon besonders hervor: Die Österreicherin Tamara. Die 19-Jährige fiel nicht nur durch ihre vielen Anglizismen und Star-Allüren auf, sondern auch durch ein ganz besonderes Lob, das Heidi ihr nach dem Entscheidungswalk gab: „Du hast ein Gesicht wie aus einer anderen Epoche. Du siehst aus wie eine Adelige“, sagte die Modelmama zu Tamara.

So ein Lob bekommen wirklich nur die wenigsten Mädchen von der Modelmama. Ist Tamara etwa bereits Heidi Klums heimliche Favoritin? Dafür würde auch sprechen, dass Tamara bei GNTM außergewöhnlich viel Sendezeit bekommt und durch ihren extrovertierten Charakter sehr auffällt. Und bei GNTM gibt es bekanntlich immer ein paar unterhaltsame Kandidatinnen, die weit kommen. Außerdem durfte Tamara Heidi Klum zur AmfAR Gala begleiten (siehe unsere Meldung unten) - ebenfalls ein Zeichen, dass die Blondine weit kommen dürfte.

Erstmeldung vom 6. Februar:

GNTM 2020: Hat Heidi Klum mit diesem Auftritt die Finalistinnen versehentlich verraten?

New York - Wie Bild (hinter der Bezahlschranke) veröffentlichte, hat sich Heidi Klum vielleicht etwas Peinliches geleistet. Zumindest dürfte ihr Auftritt auf der Gala der Foundation for Aids Research die Gerüchteküche zum Köcheln bringen: Stehen die Siegerinnen der Show schon fest, bevor diese abgedreht ist? Der rote Teppich auf der Megaparty in New York ist in jedem Fall ein Spoiler, schreibt das Blatt.

Heidi Klum: Spoiler auf das GNTM-Finale?

Während die Zuschauer auf ProSieben erst die zweite Folge von Germany´s Next Topmodel* sehen, sind die Dreharbeiten unterdessen schon viel weiter: Mit nur noch etwa zehn Kandidatinnen arbeiten die Macher der Show - hinter verschlossenen Türen natürlich.

Doch wahre Fans blicken mit besonderem Interesse auf die Gala in New York: Schon 2018 durfte die spätere Siegerin Toni Heidi Klum* begleiten, im Jahr 2016 waren Kim Hnizdo und Elena Carrière dabei - und schafften es später auf Platz 1 und 2.

Auf Instagram zeigt Heidi* unterdessen eine ganz andere Kandidatin als ihre beiden Begleiterinnen mit dem #ichbingermanysnexttopmodel2020 - ganz ernst dürfte der Hashtag natürlich nicht gemeint sein.

Heidi Klum: Welche ihrer Kandidatinnen dürfen sich vielleicht auf das Finale freuen?

Doch welche Kandidatinnen wurden dann in diesem Jahr auf der Gala an Heidis Seite entdeckt? Über den ganz besonderen Auftritt freuen durfte sich die 19-jährige Tamara aus Wien, die sich als Drama-Queen inszeniert.

Die zweite Begleiterin ist den Zuschauern noch kein Begriff: Jacky gehört zu den drei Nachrückerinnen der Staffel und wird erst am kommenden Donnerstag im TV zu sehen sein. Dann allerdings mit einer ganz anderen Frisur als auf der Party in New York. Nach ihrem tollen Gala-Auftritt zu urteilen, hätten es die beiden Mädchen auf jeden Fall verdient, ganz vorne mit dabei zu sein!

Außerdem hat die Modelmama in Folge 2 noch etwas ganz anderes verraten: Will Heidi Klum noch ein Baby? Auch kurz vor GNTM-Folge drei* lief die Gerüchteküche wieder heiß: Haben zwei GNTM-Kandidatinnen eine Affäre*? Und gibt es auf Instagram ein Anzeichen, dass Mareike schon raus ist? Kandidatin Lucy musste nach ihrem Transgender-Outing einen schweren Verlust* aushalten.

Heidi Klum zeigt ihren Fans, was sich unter dem XXL-Kleid verbirgt*, das die Schwangerschaftsgerüchte anfeuerte. Ihre Fans freuen sich über die Enthüllung. Außerdem packtEx-GNTM-Kandidatin Jana Heinisch aus - SO ist Heidi Klum wirklich. Darüber berichtetnordbuzz.de*.

In Folge drei stand das große Nackt-Fotoshooting an. Bei Kandidatin Nadine flossen schon vorher die Tränen - aber es lag nicht an der blanken Haut. Wer den GNTM-Abend ein wenig aufheitern will, der kann das GNTM-Trinkspiel ausprobieren - aber Vorsicht, hochprozentig!

*tz.de/nordbuzz.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © AFP / ANGELA WEISS