„Goodbye Deutschland“-Auswander Caro und Andreas Robens zieht es in die USA

Von: Sarah Wolzen

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens gehören nach Mallorca wie der Bierkönig zum Ballermann. Doch statt aus Malle melden sich die Auswanderer plötzlich aus Los Angeles.

Los Angeles – Caro (44) und Andreas Robens (56) gehören zweifelsohne zu den bekanntesten Gesichtern von „Goodbye Deutschland.“ Regelmäßig zeigen sie in der Vox-Show intime Einblicke aus ihrem Leben auf Mallorca. Doch nun melden sich die Auswanderer plötzlich aus den USA.

„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas haben Stress wegen des „Iron Diner“

Wie hart das Leben als Auswanderer wirklich ist, wissen Caro und Andreas nur zu gut. Zuletzt trennten sich die beiden Fitness-Freunde von den Pächtern ihres „Iron Diner.“ Diese seien völlig überfordert mit den Anforderungen gewesen, erklärt Andreas im Interview mit bild.de: „Das war ein Affentheater! [...] Die sind aufgeregt durch die Gegend gelaufen. Selbstständigkeit heißt Druck und Verantwortung, vor allem auf Mallorca.“ Mit ihren Frachisenehmern scheinen die Robens einfach kein Glück zu haben – auch mit den vorherigen Pächtern lief es nicht gut, weil sie u. a. Gürkchen falsch geschnitten hatten, kam es im vergangenen Jahr zum Eklat.

Jetzt bleibt Caro und Andreas nur noch ihr Fitnessstudio – und somit jede Menge Zeit. Die sie nun für einen Trip in die USA nutzen. Für Caro ist es die erste Reise über den Atlantik. „Ich sterbe vor Aufregung“, verriet die Blondine kurz vor dem Abflug noch. Später sieht man sie fröhlich neben einem Rolls-Royce auf dem Rodeo Drive posieren.

Caro und Andreas Robens genießen ihre Zeit in den USA © Instagram: caroline_andreas_robens

Caro und Andreas Robens haben neue Geschäftsidee

Einen Programmpunkt wollen sich die Robens auf gar keinen Fall entgehen lassen: den sogenannten Muscle Beach in Los Angeles besuchen. In dem Outdoor-Gym begann 1934 der Fitnessboom. Caro und Andreas planen schon seit geraumer Zeit in Mallorca am an der Playa de Palma ein ähnliches Projekt, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Und wer könnte dafür besser geeignet sein, als die beiden Fitness-Freaks Caro und Andreas Robens?

Ein großes Projekt plant auch Familie Messerschmidt. Die „Goodbye Deutschland"-Auswanderer bauen eine XXL-Villa in Portugal.