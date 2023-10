„Ekelhafter Typ“: „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel wegen Instagram-Post von Fans zerrissen

Von: Diane Kofer

Den Humor von „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel teilen nicht alle seine Fans. Nach einem Instagram-Post wird der TV-Auswanderer scharf kritisiert.

Mallorca – Steff Jerkel (54) darf sich als „Goodbye Deutschland“-Auswanderer einer großen Fangemeinde erfreuen. Seine Follower im Netz will der TV-Star auch bei Laune halten und vor allem unterhalten. Als er einen, seiner Meinung nach, lustigen Spruch in seiner Story teilt, erreicht er aber das Gegenteil: Seine Fans üben heftige Kritik.

„Ekelhafter Typ“: Fans schimpfen nach Instagram-Post über „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel

Die Social-Media-Postings von Steff Jerkel hatten seine Fans zuletzt eher in große Sorge versetzt. Der „Goodbye Deutschland“-Star wurde mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert und musste dort tagelang medizinisch versorgt werden. Mittlerweile wurde der Auswanderer aber wieder aus der Klinik entlassen und geht seinem geregelten Alltag nach. Auch auf Instagram zeigt er sich wieder topfit und gelassen und ist wieder zum Scherzen aufgelegt. Ein vermeintlich lustiger Spruch kam bei seinen Followern aber nicht gut an. Steff sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt.

„Guter Sex muss sich anhören, als ob man in nassen Flip-Flops wegrennt“, schrieb der Ex von Peggy Jarofke (47) in seiner Instagram-Story und setzte ein paar Tränen lachende Smileys dahinter. Ob der Spruch in einem konkreten Zusammenhang steht, erklärte Steff in dem Beitrag nicht. Wenige Stunden später muss er aber feststellen, dass die Äußerung gar nicht gut ankommt. Seine Fans schimpfen und werfen ihm Sexismus vor. „Ekelhafter Typ“, schreibt ihm jemand in einer privaten Nachricht und fügt hinzu: „Hört sich traurig an, aber du wirst irgendwann mal ganz einsam ein, sogar dein Kind wird sich abwenden.“

Aus diesen TV-Shows kennt man Steff Jerkel Der Mallorca-Auswanderer wurde einer breiten Öffentlichkeit durch „Goodbye Deutschland“ bekannt, hat aber noch an anderen TV-Formaten teilgenommen. „Kampf der Realitystars“ (2020) „Sat.1-Promiboxen“ (2020) „Sommerhaus der Stars“ (2021)

„Da hat es jemand nötig“: Steff Jerkel versteht Kritik nicht

Der Fernsehstar kann nicht nachvollziehen, warum in seinem Postfach als Reaktion auf den Sex-Spruch so viele böse Nachrichten einlaufen. Er habe einfach nur einen lustigen Spruch teilen wollen und nicht beabsichtigt, jemanden damit anzugreifen. „Solche Nachrichten bekomme ich wegen eines Spruchs, den ich einfach nur lustig finde“, teilt er in seiner Story mit. Der Mallorca-Auswanderer vermutet, dass die Verfasserin dieser speziellen Nachricht nur einen Grund gesucht hat, ihn zu verurteilen. „Da hat es mal wieder jemand nötig, oder?“, fragt er an den Rest seiner Community gewandt.

Steff Jerkel postete einen vermeintlich lustigen Spruch bei Instagram und wurde dafür von seinen Fans zerrissen. © Screenshot: Goodbye Deutschland/ Vox

Ein anderer „Goodbye Deutschland“-Star wurde zuletzt nicht selbst kritisiert, sondern schimpfte wegen eines anderen TV-Formats. Lisha (38) nahm „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Walentina Doronina (23) in Schutz. Verwendete Quellen: Instagram/ steff.jerkel