Gräfin Eloise geht unter die Autoren: Sie bringt ihr erstes Buch heraus

Auf Instagram zeigt sich Gräfin Eloise von ihrer privaten Seite, ihre Fans lieben sie für ihre ehrliche Art. Auch in ihrem ersten Buch spricht sie ganz offen über ihr Leben.

Amsterdam – Gräfin Eloise (18) gewährt ihren Instagram-Followern gerne Einblicke in ihr alltägliches Leben. Sie postet Bilder von ihren Outfits, teilt Schnappschüsse mit Freunden und Familie und zeigt, was auf ihrem Teller landet. Was sie tagtäglich so treibt, stößt auf großes Interesse. Mehr als 250.000 Abonnenten folgen der sympathischen Niederländerin auf dem sozialen Netzwerk.

Als royale Influencerin bekommt die Nichte von König Willem-Alexander (53) regelmäßig von ihren Fans ganz unterschiedliche Fragen über ihr Leben gestellt, in ihrem ersten Buch liefert Gräfin Eloise nun die Antworten*. Das Werk der jungen Gräfin trägt den Titel „Learning by doing“. In dem Lifestyle-Guide findet der Leser zahlreiche persönliche Tipps und Tricks von Eloise. Sie gibt in dem Buch ihre Lieblingsrezepte preis, verrät, welche Make-up-Produkte sie benutzt und erklärt ihren Umgang mit negativen Reaktionen im Netz. Das Buch, das aktuell nur auf Niederländisch verfügbar ist, erscheint Mitte Juni und kann seit kurzem vorbestellt werden. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.