Günther Jauch wieder gesund: „Bin ab jetzt wieder negativ“

„Wir sollten uns einfach impfen lassen“: Günther Jauch appelliert nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion dafür, sich per Spritze zu schützen - der Wirkstoff sei „zweitrangig“.

RTL-Moderator

Mitmoderieren konnte der RTL-Entertainer am Samstag noch nicht - weil er „zu spät frei getestet“ wurde, wie er in einer Schalte in seine eigene Show erklärt. Einen Appell ans Publikum hat Jauch dennoch.