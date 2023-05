„Gesichtslähmung“: Hängendes Auge bei Carmen Geiss macht Geissens-Fans große Sorgen

Von: Lukas Einkammerer

Eigentlich wollte Carmen Geiss nur ihren Fans mit einer Videobotschaft danken. Doch weil ihr Auge darin unkontrollierbar zuckt, befürchten ihre Follower das Schlimmste.

Monaco – Wenn Robert (59), Carmen (57), Davina (19) und Shania Geiss (18) nicht gerade für ihre erfolgreiche RTL2-Serie „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ vor der Kamera stehen, teilen sie ihr extravagantes Leben in den sozialen Medien mit ihren Fans. Bei aller Freude über die privaten Aufnahmen der TV-erprobten Millionäre erweist sich ein neues Video von Carmen nun aber als äußerst besorgniserregend.

„Ab ins Krankenhaus!“: Fans besorgt wegen hängendem Auge von Carmen Geiss

Seit Anfang Januar zeigte RTL2 wöchentlich neue Folgen von „Die Geissens“ und mit dem Ende der aktuellen Staffel am 1. Mai präsentieren bei „Davina & Shania – We Love Monaco“ fortan die Töchter von Robert und Carmen Geiss ihr Leben. Zu diesem Anlass hat Carmen mit ihren knapp 898.000 Followern bei Instagram eine Videobotschaft geteilt, in der sie sich überschwänglich für deren Support bedankt und verkündet, dass 2024 die nächste Geissens-Staffel kommt.

Eine Sache ist jedoch sehr auffällig: Denn während dem Clip zuckt und hängt Carmens linkes Auge und überhaupt wirkt die linke Seite ihres Gesichts fast wie erstarrt. Was ist denn da passiert?

„In diesem Video wirkt deine eine Gesichtshälfte so merkwürdig/verzogen, woher kommt das?“, wundert sich eine Instagram-Nutzerin, „Auch mit guter Schminke sieht das Auge verletzt aus“, tut es ihr eine andere gleich. „Das sieht stark nach einer Gesichtslähmung auf der linken Seite aus“, theoretisiert eine Userin und eine andere ahnt Schlimmes: „Ich erkenne da leider auch die Symptome eines Schlaganfalls. Ab ins Krankenhaus!“ Unter Carmens Videobotschaft lesen sich viele besorgte Kommentare und ein Fan appelliert an die Wahlmonegassin: „Du solltest dich mal untersuchen lassen.“

Zuckende Augen – das können die Ursachen sein Wiederholtes Blinzeln und ein Zucken des Auges müssen nicht unbedingt Anzeichen für eine lebensgefährliche Krankheit sein. Auch bei Stress, Überanstrengung, zu hohem Koffeinkonsum, Erschöpfung der Augen oder einem Vitaminmangel können solche Beschwerden entstehen. Falls ein solches Zucken verbunden mit Sehstörungen, Sprachstörungen oder Lähmungen auftritt, sollte jedoch dringend medizinische Hilfe aufgesucht werden, da diese Symptome oder Vorzeichen für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall sein können. (Quelle: neue-augen.de)

Schlaganfall, Gesichtslähmung oder Komplikationen bei der Augen-OP? Carmen Geiss gibt Aufschluss

Um ihre Follower zu beschwichtigen, gibt Carmen Geiss unter einigen Kommentaren Entwarnung und betont, dass ihr nichts fehlen würde. Neben dramatischen Fan-Diagnosen wie „Schlaganfall“ oder „Gesichtslähmung“ vermuten viele, dass das Zucken einfach mit der Augen-OP zusammenhängen könnte, der sich Carmen und Robert Geiss im April unterzogen haben. Aber auch das sei nicht der Fall, wie die „Jetset“-Interpretin einer besorgten Instagram-Nutzerin erklärt. „Da kann absolut nichts passieren. Man hat danach ein neues Lebensgefühl“, erläutert Carmen, „ich kann alles wieder sehen. Brauche keine Brille mehr.“

Sorgen um den Gesundheitszustand von Carmen Geiss scheinen sich die Fans also zum Glück nicht machen zu müssen. Erst vor kurzem gab es aber beunruhigende Nachrichten der Millionärsfamilie. Denn der Porsche der Geissens ist in der Garage explodiert und Davina wurde dabei verletzt. Verwendete Quellen: Instagram/carmengeiss_1965, neue-augen.de