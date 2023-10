„Er hat eine schmutzige Fantasie“: Dieses Emoji benutzt Prinz William am häufigsten

Von: Susanne Kröber

Teilen

Ja, auch Royals benutzen Emojis. Prinz William und Kate Middleton verrieten jetzt in einem Radiointerview, welche Emoticons sie am liebsten verwenden – die Antwort überrascht.

Birmingham – Längst greifen garantiert auch König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) eher zum Handy als zum edlen Füllfederhalter. Ob der britische Monarch bei Textnachrichten Emojis einbaut, ist nicht bekannt. Thronfolger Prinz William (41) und dessen Ehefrau Kate Middleton (41) gaben jetzt allerdings einen kleinen Einblick in ihr Tipp-Verhalten – und enthüllten unerwartete Vorlieben.

Nicht familienfreundlich: Prinz Williams Lieblings-Emoji ist die Aubergine

Mit ihrer Social-Media-Präsenz haben William und Kate im britischen Königshaus bereits neue Maßstäbe gesetzt. Wie die beiden privat miteinander oder mit Freunden kommunizieren, bleibt ihr Geheimnis. Doch in einem Interview mit BBC Radio 1, einem Hörfunkprogramm der BBC, das sich auf eine junge Zielgruppe spezialisiert hat, ließ das Paar die Zuhörer ein wenig an ihrem Alltag teilhaben.

Tampongate, Untreue, Missbrauch : Die zehn größten Skandale im britischen Königshaus Fotostrecke ansehen

Vor allem Prinz Williams Antwort auf die Hörer-Frage nach seinem Lieblings-Emoji sorgte dabei für Heiterkeitsausbrüche, denn seine erste Wahl sei nicht familienfreundlich, wie der Thronfolger zu bedenken gab. „Mir wurde gesagt, ich soll nicht die Aubergine nehmen, also muss ich etwas anderes auswählen“, so William lachend im Gespräch mit Jordan North (33) und Vick Hope (34), die die Sendung „Going Home with Vick and Jordan“ bei BBC Radio 1 moderieren.

„Ich hätte die Aubergine genommen, aber jetzt sage ich – weil ich mich wie ein Erwachsener verhalten muss – es ist der Smiley, bei dem die Augen hoch- und runtergehen und der Mund offen ist. Welcher ist das? Der etwas Verrückte.“

Was bedeutet die Aubergine als Emoji? Klar, das Aubergine-Emoticon kann auch einfach für eine Aubergine oder Gemüse allgemein stehen, doch das Emoji hat auch eine frechere Bedeutung. Die Aubergine gilt im Netz als Phallussymbol und wird deshalb gerne beim „Dirty Talk“ verwendet.

Keine Aubergine: Kate Middleton verschickt lieber Herzen

Die Lacher hatte Prinz William mit seiner ungewöhnlichen Wahl auf seiner Seite, auch wenn man sich unwillkürlich fragt, wem der britische Thronfolger denn alles Auberginen-Emojis schickt. „Er hat das Auberginen-Emoji genommen, das ist großartig“, zitiert das People-Magazin Radio-DJ North. Und Moderatorin Hope fügte hinzu: „Er weiß es. Er hat eine schmutzige Fantasie.“ Etwas harmloser fiel da schon Kate Middletons Wahl aus – sie entschied sich für diese beiden Emoticons: „Meins ist wahrscheinlich das Herz und dann das hysterisch lachende Emoji, wenn etwas schiefgelaufen ist“, so Prinzessin Kate.

Prinz Williams Emoji-Wahl fällt ein bisschen schlüpfrig aus, Kate Middleton setzt in ihren Textnachrichten eher auf ganz viel Herz. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/i Images

Das Interview fand im Rahmen des Welttags für psychische Gesundheit statt, weshalb Prinz William auch nach seinen Tipps für psychisches Wohlbefinden gefragt wurde. „Lachen. Humor ist für mich eine große Sache – ich liebe es zu lachen“, so William, den dieses Paar jetzt statt seines Bruders Prinz Harry (39) zum Lachen bringt. „Manchmal muss man sich den leichteren Dingen im Leben zuwenden, um sich gut zu fühlen.“ Mit seiner wenig royalen Emoji-Wahl hat Prinz William dieses Ziel zweifellos erfüllt. Verwendete Quellen: people.com