„Hannelore war unser Schutzengel“: Schlagerstar Heino hatte schweren Autounfall

Von: Lisa Klugmayer

Schreckmoment im Schneechaos: Schlagerstar Heino hatte nach seinem Konzert am Samstag einen Unfall auf der Autobahn.

Hausham – Schneemassen, vereiste Straßen und ein lahmgelegtes öffentliches Verkehrsnetz: Der Winter hat Bayern und Teile von Österreich noch immer im Griff. Doch auch der größte Schneesturm hält Heino (84) nicht auf. Der Schlagerstar setzt seine Kirchentour fort. Nach einem emotionalen Auftritt am Samstagabend (2. Dezember) geriet sein Wagen im Schneegestöber plötzlich ins Schleudern.

Schlagerstar Heino hatte einen Autounfall: Im Schneechaos platzte sein Reifen

Heino gab am Samstagabend ein Konzert im bayrischen Hausham – das zweite nach dem Tod seiner geliebten Hannelore, die am 8. November mit 82 Jahren in Kitzbühel verstarb. Nach dem hochemotionalen Auftritt fuhr sein Manager Helmut Werner (39) ihn und Gesangspartnerin Anita Hegerland zurück nach Österreich. Kurz bei Flintsbach – vor der österreichischen Grenze – dann das Unglück.

Im Schneechaos platzte der rechte Vorderreifen des Bentleys. Es gab plötzlich einen Knall und der Wagen ruckelte heftig. Doch Heino hatte Glück im Unglück. Werner brachte das Auto sicher zum Stehen, keiner der Insassen wurde verletzt. Trotzdem war es ein Schock, wie Heino gegenüber BILD verrät: „Wir standen da plötzlich nachts in eisiger Kälte mitten im Niemandsland. Zum Glück waren wir direkt an einer Ausfahrt und wir sahen in der Nähe eine hell beleuchtete Halle, wohin wir es noch schafften“.

Und wie der Zufall es so will, war diese beleuchtete Halle tatsächlich die Rettungsdienst-Zentrale. „Dort bekamen wir einen Kaffee und konnten uns aufwärmen. Der ADAC hat uns dann abgeschleppt und sicher nach Hause gebracht“, so der Schlagerstar unendlich dankbar.

Schlagerstar Heino nach Autounfall sicher: „Hannelore war unser Schutzengel“

Heino, sein Manager und Anita Hegerland sind also mit einem Schrecken davongekommen. „Hannelore war in dieser Nacht unser Schutzengel“, ist sich der Schlagerstar sicher. „Ich glaube fest daran, dass sie im Himmel über mich wacht. Denn dass hier bei diesen Wetterverhältnissen nicht Schlimmeres passiert ist, kann für mich kein Zufall gewesen sein. Ebenso, dass die Rettungszentrale so nah war. Ich weiß nicht, was wir in dieser eisigen Kälte sonst gemacht hätten“.

Schreckmoment im Schneechaos: Schlagerstar Heino hatte nach seinem Konzert am Samstag einen Unfall auf der Autobahn. (Fotomontage) © IMAGO/Agentur Baganz & IMAGO/Mike Schmidt

Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/Heino