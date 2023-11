Mit rührendem Video: Schlagerstar Heino verabschiedet sich von Hannelore

Von: Diane Kofer

Heino musste Abschied von seiner Frau Hannelore nehmen. Kurz nach ihrer Beerdigung meldet er sich mit einem rührenden Video und gedenkt seiner großen Liebe.

Kitzbühel – Am Mittwochnachmittag (15. November 2023) wurde die traurige Nachricht offiziell, dass Heino (84) seine Frau Hannelore verloren hat. Die gebürtige Österreicherin ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Der Schlagersänger trauert bereits seit Tagen fernab der Öffentlichkeit um seine Partnerin. Jetzt nimmt er auch auf Social Media Abschied von Hannelore.

„Wahre Liebe“: Schlagerstar Heino meldet sich nach Hannelores Tod mit einem rührendem Video

Schon vergangene Woche wurde in den Medien berichtet, dass Heino aus Sorge um seine Frau Hannelore mehrere Termine abgesagt hat. Mittlerweile ist aber klar: Zu dem Zeitpunkt war seine Liebste bereits verstorben. Hannelore wurde laut Bild-Informationen am 15. November 2023 in Kitzbühel beigesetzt. Im engsten Kreis nahmen Heino und seine Familie Abschied. Es soll der ausdrückliche Wunsch des Schlagersängers gewesen sein, in aller Ruhe um Hannelore zu trauern.

Nach der Beisetzung meldet sich Heino jetzt aber auch auf seinem Instagram-Kanal und nimmt auch in aller Öffentlichkeit Abschied von seiner Frau. „Wahre Liebe“, schreibt der 84-Jährige zu einem rührenden Video, das ihn zusammen mit Hannelore zeigt. Das Paar schaut sich in dem Schwarz-Weiß-Clip liebevoll an, hält sich an den Händen und singt zusammen. „Und wenn wir uns einmal trennen müssen, dann weiß ich nicht, was ich tue“, heißt es in einer Strophe des Liedes unter anderem.

Fans und Promis stehen Heino in der schweren Zeit nach Hannelores Tod bei

Heino muss die wohl schwersten Momente seines Lebens nicht alleine durchstehen. Seine Familie ist für ihn da und auch Freunde, Fans und Promis denken an ihn – und behalten Hannelore in guter Erinnerung. „Bleib stark! Die Liebe bleibt für immer. Herzliche Anteilnahme und fühl dich von all deinen Fans und Freunden gehalten und umarmt“, schreibt ein User unter dem emotionalen Posting. „Wir lassen nur die Hand los, nicht den Menschen. In diesem Sinne dir, lieber Heino, viel Kraft“, gibt ihm ein weiterer Fan mit auf den Weg.

Auch Julian F. M. Stoeckel (36) und Ballermann-Star Jürgen Kadel aka Honk! kommentieren den Beitrag und wünschen Heino nur das Beste. Als Heino erfuhr, dass es seiner Hannelore schlecht geht, brach er einen Termin ab und machte sich sofort auf den Weg nach Hause – sein Manager Helmut Werner verriet jetzt, wie Hannelores letzte Stunden waren. Verwendete Quellen: Instagram/ heino.offiziell