Oliver Pocher, Harry Wijnvoord und Iris Klein: Deutsche Promis trauern um Hans Meiser

Von: Lisa Klugmayer

Hans Meiser ist tot. Im Alter von 77 Jahren ist die TV-Legende am 6. November unerwartet verstorben. Die deutsche Promi-Welt nimmt nun Abschied.

Scharbeutz/Schleswig-Holstein – Unerwartet ist TV-Ikone Hans Meiser verstorben. Wie sein Radiosender „Radio Wellenrausch“ am Montagvormittag mitteilt, starb er an Herzversagen. Fans von Hans Meiser sind von seinem Tod total überrascht, wie die Kommentare im Netz zeigen. Nun äußern sich auch die ersten Promis und TV-Kollegen zu dem Ableben des Moderators.

Hans Meiser ist tot: Oliver Pocher und Harry Wijnvoord verabschieden sich von TV-Legende

Oliver Pocher teilt auf Instagram eine Reihe von Fotos. Darauf zu sehen ist der Comedian zusammen mit der TV-Legende. „Wie ich heute erfahren musste, ist Hans Meiser verstorben“, schreibt Oliver Pocher zu den Bildern. „Hans Meiser und seine Sendung war für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Ohne Hans Meiser und sein Team wäre ich nicht 1999 Viva Moderator geworden und hätte meinen Traumberuf starten können“, erinnert er sich. Dafür sei er Hans Meiser bis heute dankbar und auf ewig verbunden. „Ich wünsche seiner Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit“, kondoliert er.

Auch Harry Wijnvoord verabschiedet sich von seinem langjährigen Freund. „Wir haben zuletzt regelmäßig miteinander telefoniert. Wir haben uns geliebt und geneckt. Er hatte einen speziellen Humor und sich immer gefreut, wenn man Widerworte gegeben hat“, erzählt Wijnvoord gegenüber bild.de. Die beiden haben sich im Frühjahr das letzte Mal persönlich getroffen.

Bei der Veranstaltung „Goldene Sonne“ „saßen [sie] lange zusammen“, wie er verrät. „Man kann nicht sagen, dass er körperlich fit war. Er klagte immer wieder über sein Übergewicht und hatte den Wunsch abzunehmen, doch er war einfach zu sehr ein Genießer. Den Umständen entsprechend ging es ihm aber gut“, verrät er.

Hans Meiser ist tot: Das ist das letzte Bild mit seiner Angelika Der TV-Moderator hinterlässt drei Kinder, drei Enkelkinder und seine Ehefrau Angelika, die er erst vor fünf Jahren geheiratet hat. Im Juni strahlte Hans Meiser noch mit ihr auf einem Event.

Iris Klein verabschiedet sich von Hans Meiser: „Meine erste TV-Sendung hatte ich mit dir“

Auch Iris Klein ist es ein Anliegen, sich öffentlich von Hans Meiser zu verabschieden. Immerhin hatte sie ihren ersten Fernsehauftritt bei ihm. „R.I.P. Meine erste TV-Sendung hatte ich mit dir“, schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Moderators, dazu ein weinendes Smiley.

Iris Klein verabschiedet sich in ihrer Instagram-Story von TV-Legende Hans Meiser © Instagram/Iris Klein

