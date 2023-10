Barbara Schöneberger fehlt aus unbekannten Gründen: Hans Sigl nimmt ihren Fernsehpreis an

Von: Elena Rothammer

Barbara Schöneberger wurde am Donnerstagabend mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Moderatorin war allerdings nicht selbst zu Gast. Stattdessen hielt „Bergdoktor“-Star Hans Sigl in ihrem Namen eine kurze Rede.

Köln – Eigentlich gehört Barbara Schöneberger (49) zum Deutschen Fernsehpreis. Sechs Jahre in Folge hatte die sympathische Blondine die Moderation bei dem Event übernommen. In diesem Jahr gab sie den Job aber ab und die Veranstaltung fand ohne festen Moderator statt. Tatsächlich blieb Schöneberger sogar ganz fern – und schickte stattdessen „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (54) auf die Bühne.

„Bin schon am Buffet“: Barbara Schöneberger lässt sich per Hans Sigl beim Deutschen Fernsehpreis entschuldigen

Für ihre Moderation beim diesjährigen ESC-Vorentscheid wurde Barbara Schöneberger eine der Trophäen verliehen. Zum dritten Mal wird der 49-Jährigen schon diese Ehre zuteil.

Doch Schöneberger selbst war in Köln gar nicht vor Ort. Stellvertretend kam dafür Schauspieler Hans Sigl auf die Bühne. „Ich bin stolz, dass ich an deiner Stelle hier stehen darf“, merkte der Filmstar vorab an und sprach dann im Namen der Preisträgerin, um deren Grund für die Abwesenheit zu nennen. „Es war nicht aufzuschieben, ich bin schon draußen am Buffet“, witzelte Schöneberger und ließ den wahren Grund somit ungenannt.

Dritter Fernsehpreis für Barbara Schöneberger – doch nie eine persönliche Dankesrede zu sehen

Bislang hatte Barbara Schöneberger keine Gelegenheit, ihren Preis persönlich anzunehmen und dann auch noch im TV gezeigt zu werden. „Einmal wurde die Verleihung gar nicht ausgestrahlt, dann war Pandemie, da wurde mir die Trophäe nur zugeschickt“, las Hans Sigl ihre Worte vor. Abschließend hieß es dann aber: „Euch allen einen tollen Abend und das nächste Mal versuche ich wirklich, da zu sein. Das ist ja dann eh schon das Lebenswerk.“

Barbara Schöneberger wurde am Donnerstag mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Moderatorin war allerdings nicht vor Ort. Stattdessen hielt „Bergdoktor“-Star Hans Sigl in ihrem Namen eine kurze Rede. © IMAGO / Panama Pictures & Screenshot / ZDF / Deutscher Fernsehpreis

Der Deutsche Fernsehpreis ganz ohne die Blondine ist aber eine Neuheit. Ob sie im kommenden Jahr immerhin wieder als Moderatorin dabei sein wird? Offen verriet Barbara Schöneberger sogar, weshalb sie sich heimlich vom Deutschen Fernsehpreis verabschiedet hat. Verwendete Quellen: ZDF