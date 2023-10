Harald Glööckler auf Spendengala spurlos verschwunden

Von: Elena Rothammer

Harald Glööckler sollte eigentlich bei einer Spendengala Lose verkaufen. Zwar tauchte der Designer zunächst auf, war kurz darauf aber auch schon wieder verschollen.

Dresden – Harald Glööckler (58) ist für seine exzentrische Art bekannt. Gefallen lässt sich der Designer nur wenig. Nun war er für eine Hope-Gala in Dresden engagiert und sollte dort für den guten Zweck Lose verkaufen. Doch plötzlich war der einstige Dschungelcamper weg.

Unauffindbar: Harald Glööckler wird auf Spendengala plötzlich vermisst

Harald Glööckler, der aus seinen Beauty-OPs keinen Hehl macht, wollte sich am vergangenen Wochenende der Charity widmen. Wie bild.de berichtet, erschien der Modezar kurz vor Beginn bei der Hope-Gala in Dresden und schwärmte noch von der Spendengala: „Ich finde es wichtig, dass es auch in schwierigen Zeiten Leute gibt, die etwas für arme Kinder tun.“

Doch wenig später die Ernüchterung. Glööckler war spurlos verschwunden, Influencerin Lynn Künster ratlos. „Ich sollte mit Harald Lose für den guten Zweck verkaufen, aber der war auf einmal weg“, erzählte sie. War der 58-Jährige etwa eingeschnappt? Immerhin hatten die Moderatoren der Gala ihn bei der Vorstellung der Promis zunächst vergessen und erst nachträglich erwähnt.

Gala-Organisatoren erklären Harald Glööcklers vorzeitiges Verschwinden

Laut bild.de meldeten sich die Verantwortlichen zu dem Vorfall bereits zu Wort. „Er war müde, wollte ins Bett“, heißt es aus Organisationskreisen der Gala. Auf Instagram teilte Glööckler immerhin einige Einblicke in seinen – wenn auch nur kurzen – Ausflug zur Gala.

Bei der Hope-Gala sollte Harald Glööckler für den guten Zweck Lose verkaufen – doch plötzlich war der Designer nicht mehr auszufinden. © IMAGO/Olaf Döring

Erst vor einigen Wochen zeigte Glööckler sein Leben in einer eigenen TV-Show. Dabei machte der Star-Designer auch vor unschönen Themen nicht halt: Harald Glööckler erlebte böse Nebenwirkungen bei einer seiner Beauty-OPs. Verwendete Quellen: bild.de