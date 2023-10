Von wegen Vaterliebe: König Charles will Versöhnung mit Prinz Harry nur aus Image-Gründen

Von: Annemarie Göbbel

König Charles III. will den anhaltenden Streit mit seinem entfremdeten Sohn Prinz Harry beenden. Doch Vaterliebe ist nur ein Aspekt, es gibt offenbar auch strategische Zwänge.

London – Während Bruder Prinz William (42) von Prinz Harrys (39) persönlicher Abrechnung mit ihm und dem Königshaus gründlich die Nase voll hat, zeigte sich König Charles III. (74) als Vater stets versöhnlicher. Doch offenbar ist es nicht allein Vaterliebe, die den Monarchen dazu bringt, Harry immer wieder die Hand zu reichen.

Wie eine Quelle aus dem nahen Palastumfeld erfahren haben will, gibt es für König Charles auch strategische Gründe, den anhaltenden Streit mit seinem entfremdeten Sohn Prinz Harry beenden. „Letztlich hat Charles nicht nur ein persönliches, sondern auch ein strategisches Bedürfnis, die Angelegenheit zu klären“, so ein ehemaliger Palastmitarbeiter gegenüber The Daily Beast. Seit Jahren gibt es keine gemeinsame Fotografie der beiden, so der Insider weiter.

Der traurige Zustand wirft ein äußerst schlechtes Licht auf das Königshaus: „Es ist nicht tragbar, dass der König, der das nationale Symbol der Einheit ist, sich so schlecht mit seinem Sohn versteht“, so die Quelle weiter. In Prinz Harrys Aufarbeitung in Buchform (Titel: Spare) sowie bei der im Serienformat bei Netflix (Serientitel: Harry und Meghan) hatte er kein gutes Haar an den Mitgliedern der Royal Family gelassen.

König Charles lud Prinz Harry zum ersten Todestag der Queen nach Balmoral ein Berichte, dass König Charles Harry zu einem Besuch auf Schloss Balmoral willkommen geheißen habe, seien „eindeutig ein positives Zeichen dafür, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen“, schätzt der Insider die Lage ein. Prinz Harry schlug jedoch die Einladung aus und legte nur einen kurzen Boxenstopp bei den WellChild-Awards in Großbritannien ein, bevor er mit seiner Frau Meghan Markle die Invictus Games in Deutschland besuchte.

König Charles wolle „den Reset-Knopf drücken – aber nicht um jeden Preis“

König Charles III. steht im Regen, wenn er Prinz Harry nicht zur Vernunft bringt. Das letzte gemeinsame Bild der beiden entstand bei der Beerdigung der Queen und zeigt mehr denn je die Kluft zwischen den beiden (Fotomontage). © Kirsty O‘connor/dpa & Daniel Leal/dpa

Das alles könnte Harry verziehen werden, wenn der Herzog von Sussex mitspielte, doch wer soll ihm das nur beibringen? Der Palast hat offenbar schon eine Lösung, berichtet der Insider. Die Dauerfehde sei „im Wesentlichen eine Familienangelegenheit“, sprich: Charles‘ Berater könnten kaum etwas ausrichten. Scheinbar soll Königin Camilla (75) als „Feuerwehr“ berufen werden. „Sie ist eine Pragmatikerin und ich bin sicher, sie versteht, wie wichtig es ist, diese Saga zu Ende zu bringen“, vermutet er. Ob Prinz Harry das auch so sieht, darf bezweifelt werden.

In seinen Memoiren „Spare“ hörte sich das jedenfalls nicht so an. William und er seien zwar froh, dass ihr Vater sein Glück gefunden habe, doch hätte er Camilla nicht gleich heiraten müssen, waren sich die Brüder offenbar einig. Prinz Harry beschuldigte Camilla außerdem, Details aus privaten Gesprächen an die Presse weitergegeben zu haben. Von einem vertrauensvollen Verhältnis kann also keine Rede sein. Verwendet Quellen: pagesix.com, thedailybeast.com