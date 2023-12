Rassismus-Skandal um König Charles – jetzt wehren sich die Übersetzerinnen

Von: Susanne Kröber

Ein vermeintlicher Übersetzungsfehler in der holländischen Ausgabe von Omid Scobies Enthüllungsbuch „Endgame“ diffamiert hochrangige Royals. Doch wer hat die Namen wirklich ins Spiel gebracht?

London – Als im März 2021 das legendäre Interview von Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42) mit US-Talkerin Oprah Winfrey (69) ausgestrahlt wurde, schlug ein Thema besonders hohe Wellen. Meghan verriet damals, ein Mitglied der britischen Königsfamilie habe Harry gegenüber Bedenken bezüglich Archies (4) Hautfarbe geäußert. Den Namen wollten beide jedoch unter keinen Umständen preisgeben.

„Die Namen der Royals standen dort schwarz auf weiß“: „Endgame“-Übersetzerin setzt sich zur Wehr

Knapp drei Jahre später kocht die Thematik erneut hoch. Grund ist das Skandalbuch „Endgame“ (dt.: „Endspiel“) von Royals-Autor und Sussex-Vertrautem Omid Scobie (42) – oder genauer gesagt, die niederländischen Ausgabe „Eindstrijd“. In der Version, die direkt wieder aus dem Verkehr gezogen wurde, sollen zwei Namen im Zusammenhang mit dem Rassismus-Skandal genannt worden sein. Der ehemalige CNN-Reporter und erklärter Meghan-Gegner Piers Morgan (58) enthüllte in seiner Web-Sendung „Piers Morgan Uncensored“: „Die Royals, die in diesem Buch genannt wurden, sind König Charles und Catherine, die Prinzessin von Wales.“

Doch wie kamen die beiden Namen in das niederländische Manuskript? Omid Scobie wies die Schuld von sich. „Ich hätte nie ein Buch eingereicht, in dem ihre Namen vorkommen“, betonte der Autor in der ITV-Sendung „This Morning“. Jetzt melden sich die beiden Übersetzerinnen Saskia Peeters und Nellie Keukelaar-van Rijsbergen zu Wort, die „Endgame“ für den niederländischen Herausgeber Xander Uitgevers übersetzt haben.

Als Übersetzerin übersetze ich, was ich vor mir habe. Die Namen der Royals standen dort schwarz auf weiß. Ich habe sie nicht hinzugefügt. Ich habe einfach das getan, wofür ich bezahlt wurde, nämlich das Buch vom Englischen ins Niederländische zu übersetzen.

„Palast erwägt alle Möglichkeiten“: Wie reagieren König Charles und Prinzessin Kate auf das Skandalbuch?

Gegenüber Daily Mail erklärte Saskia Peeters, sie könne nicht verstehen, warum Omid Scobie behaupten würde, dass die Namen im Original nicht genannt würden. „Ich übersetze seit vielen Jahren. Dies ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Das ist nichts, woran ich beteiligt sein wollte.“ Ähnlich geht es ihrer Kollegin Nellie Keukelaar-van Rijsbergen. „Wir sind Profis und machen das beide schon seit Jahren. Es ist ungerecht“, so die erfahrene Übersetzerin gegenüber The Sun.

Ob mit oder ohne Übersetzungsfehler: „Endgame“ von Omid Scobie dürfte König Charles die Vorweihnachtszeit vermiesen. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/HarperCollins/PA Wire/Jane Barlow

Stellt sich nach wie vor die Frage, wie die Namen von König Charles III. (75) und Kate Middleton (41) in die niederländische Fassung von „Endgame“ geraten konnten. Angeblich arbeitet das britische Königshaus mit Hochdruck an der Aufklärung des Vorfalls. „Soweit ich weiß, erwägt der Palast alle Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen“, erklärt ein Insider laut Daily Mail. Das Wichtigste sei jedoch, dass sich der durch das Skandalbuch in Verruf geratene König Charles nicht von „wichtigeren Themen wie der Zukunft des Planeten“ ablenken ließe. Verwendete Quellen: itv.com, dailymail.co.uk, thesun.co.uk