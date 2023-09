„Ungeheuerlich“: Meghan Markle und Prinz Harry verpassen Schulkindern Maulkorb

Von: Susanne Kröber

Wie jetzt herauskam, wollten Meghan und Harry beim Besuch einer Schule vor zwei Jahren nichts dem Zufall überlassen. Negative Publicity sollte durch eine Knebelklausel verhindert werden.

New York – Im Juni 2021, nur wenige Tage nach der Geburt von Tochter Lilibet (2), veröffentlichte Meghan Markle (42) ihr erstes Kinderbuch „The Bench“ (dt.: die Bank). Zu diesem Zeitpunkt lebte sie mit Prinz Harry (39), Lilibet und Archie (4) bereits in den USA, die Abkehr vom britischen Königshaus war vollzogen. Die aufsehenerregende Netflix-Doku „Harry & Meghan“, die im Dezember 2022 hohe Wellen schlagen sollte, befand sich noch in der Vorbereitung.

Keine negativen Kommentare bitte: Meghan und Harry gehen auf Nummer sicher

Gezeigt wurde in „Harry & Meghan“ auch ein Ausschnitt einer Lesung von Meghan Markle an der Mahalia Jackson School im New Yorker Stadtteil Harlem, einer öffentlichen Schule, an der 95 Prozent der Kinder offiziell als in wirtschaftlicher Not eingestuft werden, wie The Sun berichtet. Nach durchwachsenen Kritiken für „The Bench“ las die Herzogin von Sussex dort im Herbst 2021 einer Gruppe von siebenjährigen Schulkindern aus ihrem Werk vor, Prinz Harry begleitete seine Frau und mischte sich – coronabedingt mit Maske – unter die Schülerinnen und Schüler.

Drei Tage vor dem Schulbesuch der Sussexes sollen Vertreter ihrer Stiftung Archewell dem Bildungsministerium eine E-Mail mit einer Geheimhaltungsklausel geschickt haben, mit der Aufforderung, diese von ihren Anwälten umsetzen zu lassen, laut Stiftung eine gängige Vorgehensweise. Die Klausel soll Schülern und Lehrern Berichten von The Sun zufolge verboten haben, negative Kommentare über den Auftritt von Meghan Markle und Prinz Harry zu verbreiten, dies soll sich auch auf mögliche Social-Media-Beiträge „jetzt oder in der Zukunft“ bezogen haben. Danielle Filson, Pressesprecherin der New Yorker Schulen, soll sich außerdem mit den Verantwortlichen über den Wortlaut der einhergehenden Pressemitteilung ausgetauscht haben. „Ich wollte es nur ein bisschen weniger werbelastig machen“, so Filson laut The Sun.

Darum geht es in „The Bench“ Meghan Markles Kinderbuch wurde am 8. Juni 2021 veröffentlicht. Inspiriert wurde die Herzogin von Sussex zu der Vater-Sohn-Geschichte von einem Geschenk, das sie Prinz Harry zum Vatertag machte, wie sie damals im Interview mit dem amerikanischen Radiosender NPR verriet. Meghan verfasste ein Gedicht für ihren Ehemann und verewigte dieses auf der Rückseite einer Bank, die sie Harry als Rückzugsort für ihn und Sohn Archie schenkte. Auf den Illustrationen des Künstlers Christian Robinson sind in „The Bench“ deutlich Prinz Harry, Meghan und die Kinder zu erkennen. Kritiker bemängelten, das Buch sei nicht für Kinder geeignet, sondern eher „eine Anleitung zur Selbsthilfe für bedürftige Eltern“, so Alex O‘Connell von The Times. Claire Allfree von The Telegraph sprach vom „Planet Sussex, wo sich sogar das Geschäft der Familiengründung nur um die Marke dreht.“

„Es zeigt, dass sie paranoid sind“: Meghan und Harry für Vorgehensweise in der Kritik

„Ich finde es ungeheuerlich, aber ich denke, es ist typisch“, echauffiert sich die britische Autorin Lady Colin Campbell (74) in der „Dan Wootton Tonight“-Show von GBNews. „Meghan und Harry sind Diktatoren. Sie versuchen jedem vorzuschreiben, was man über sie zu sagen hat, ob man es glaubt oder nicht, sonst muss man zum Schweigen gebracht werden.“ Und auch Royals-Autor Phil Dampier steigt in der Sendung in die Diskussion mit ein. „Ich meine, es ist absolut lächerlich, es zeigt, dass sie paranoid sind. Es zeigt, dass sie absolute Kontrollfreaks sind.“

Für Kritik sorgte damals auch Meghan Markles Outfit. Die Herzogin von Sussex erschien an der Schule für Kinder aus schwierigen finanziellen Verhältnissen in einem Kaschmirmantel von Loro Piana im Wert von 8.041 US-Dollar (rund 7.620 Euro) und einer dazu passenden Hose für 2.313 Dollar (rund 2.190 Euro). Auch zuletzt zog Meghan mit ihrem Look bei den Invictus Games in Düsseldorf alle Blicke auf sich. Eine Insiderin klärt auf, warum Meghan in Deutschland ständig schwarz trug, als sie Prinz Harry bei seinem Herzensprojekt unterstützte. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, gbnews.com, telegraph.co.uk, thetimes.co.uk