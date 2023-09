„Muss genug Geld mitnehmen“: Cathy Hummels‘ Sohn (5) hat hohe Oktoberfest-Ansprüche

Von: Melanie Habeck

Teilen

Cathy Hummels ist ein riesiger Oktoberfest-Fan. Natürlich besucht sie die Wiesn auch mit ihrem Sohn Ludwig – und der weiß ganz genau, was er auf der Theresienwiese erleben will.

München – Für Cathy Hummels (35) ist das Oktoberfest in München ein alljährliches Highlight. Seit einigen Jahren veranstaltet sie sogar ihr eigenes Event. 2023 lud die Moderatorin bereits zum sechsten Mal zahlreiche Promis zu ihrem „Wiesn Bummel“: Am Montag (18. September) drehte sich bei Désirée Nick (66), Sila Sahin (37) & Co. einen ganzen Tag lang alles um das perfekte Dirndl-Styling, Kaiserschmarrn und Riesenradfahren. Auch mit ihrem Sohn Ludwig (5) wird Cathy das Oktoberfest noch besuchen – und muss dabei allerhand beachten.

Cathy Hummels Sohn hat genaue Vorstellungen vom Oktoberfest-Besuch

Genau wie Cathy Hummels will sich Sohnemann Ludwig das Oktoberfest natürlich nicht entgehen lassen. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät die Moderatorin, dass ihr fünfjähriger Spross ganz genau weiß, was er vom gemeinsamen Wiesn-Streifzug mit der Mama erwartet. „Ich muss auch genug Geld mitnehmen, sagt er immer. Weil er alles fahren will. Und die letzte Geisterbahn, die wir gefahren sind, die war langweilig. Die war gar nicht gruselig. Das heißt, ich werde Geisterbahn fahren – ich freue mich schon. Aber alles für ihn“, erklärt die 35-Jährige.

Fürst Albert, Uschi Glas & Nino de Angelo: Diese Promis lassen es auf dem Oktoberfest krachen Fotostrecke ansehen

Doch der Mutter-Sohn-Besuch ist nicht das einzige Oktoberfest-Highlight für Cathy Hummels. Sie freut sich auch darüber, dass ihr „Wiesn Bummel“ mittlerweile schon zum sechsten Mal stattfindet. „Ich bin ein bayerisches Mädchen. Mein Papa macht hier Musik, der ist der absolute Oberbayer. Ich bin so aufgewachsen. Ich finde es schön, ein Event zu machen, was es so noch nie gab“, freut sie sich.

Cathy Hummels wird mit ihrem Sohn Ludwig auch in diesem Jahr das Oktoberfest besuchen. Im Interview verrät die Moderatorin, dass der Fünfjährige ganz genaue Vorstellungen von seinem Wiesn-Besuch hat. © IPPEN.MEDIA & Instagram/cathyhummels

Nicht nur mit ihrem Oktoberfest-Event macht die Münchenerin von sich reden. Zuletzt sorgte Cathy Hummels mit einem Besuch im Discounter für Aufregung. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Cathy Hummels beim „Wiesn Bummel“ (18. September 2023)