„Hatte Angst“: „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser wollte vor Hochzeit „das Handtuch werfen“

Gerald und Anna Heiser gelten als „Bauer sucht Frau“-Traumpaar. Für ihn ist die gebürtige Polin in seine Heimat Namibia gezogen. Vor der Hochzeit wollte sie allerdings einen Rückzieher machen.

Namibia – Das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Anna (33) und Gerald Heiser hat nicht nur rosige Zeiten hinter sich. Das wissen alle, die der gebürtigen Polin auf Instagram folgen. Denn Anna nimmt kein Blatt vor den Mund und teilt die Höhen und Tiefen des gemeinsamen Lebens in der neuen Heimat Afrika. In ihrem neuesten Post blickt sie mit emotionalen Worten auf die „sehr turbulente“ Anfangsphase ihrer Beziehung zurück.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser gesteht: Sie zweifelte immer wieder

„Wir wurden durch die Strömung der Geschehnisse getrieben - große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit fünf Monate nach dem Kennenlernen, Geralds Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, zwei weitere Hochzeiten und das Ganze in Begleitung von Kameras“, erinnert sie sich an das straffe Programm. Und sie fügte hinzu: „Wir hatten irgendwie keine Möglichkeit, über all das, was passiert ist, nachzudenken. Wir klammerten beide an dem Gefühl, dass wir zueinander gehören, ohne uns wirklich zu kennen“, erklärt Anna Heiser.

Anna Heiser berichtet in ihrem Post über große Zweifel, so auch am Morgen nach der polnischen Trauung. Da sei sie mit ihrer Mutter auf der Terrasse gesessen, „völlig überwältigt“ gewesen und habe geweint. Die Angst vor der ungewissen Zukunft machte ihr schwer zu schaffen.

Und das war nicht der einzige Punkt, an dem sie an ihrer Entscheidung für das Leben an der Seite des namibischen Landwirts zweifelte. „Der Anfang war schwer“, betont sie abermals. „Nicht nur ein Mal war ich kurz davor, das Handtuch zu werfen und zurück nach Deutschland zu ziehen.“ Sie habe sich in Geralds Heimat Namibia einsam gefühlt und auch die finanzielle Abhängigkeit habe ihr zu Schaffen gemacht.

Anna Heiser: „Wir haben alles, was wir uns gewünscht haben“

Anna und Gerald Heiser lernten sich 2017 in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen. Fünf Monate nach dem Kennenlernen feierten sie eine heimliche Hochzeit, zwei offizielle Trauungen in ihrer beider Heimatländer sollten folgen. Anfang 2018 machten sie öffentlich, dass bei ihm das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert worden war. Das erste gemeinsame Kind, Sohn Leon, kam Anfang 2021 zur Welt, Töchterchen Alina folgte Ende 2022.

Heute weiß Anna Heiser: „Es hat sich gelohnt, durchzubeißen! Ich habe mich mit der Zeit finanziell unabhängig gemacht, habe [einen] eigenen Freundeskreis aufgebaut und fühle mich hier, in Namibia, zu Hause. Obwohl der Anfang holprig war, war es richtig, auf das Bauchgefühl zu hören, denn wir haben alles, was wir uns gewünscht haben – wir haben uns und unsere kleine Familie.“

Mit ihrem Mann und ihren beiden Kids ist die Auswanderin nun rundum glücklich. Anna Heiser machte deutlich, dass sie keine weiteren Kinder will – und er klärte auch die Gründe dafür.