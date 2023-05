Royaler Besuch in Heidelberg – Königin Silvia von Schweden ist Ehrenbürgerin

Von: Marten Kopf

Teilen

Heidelberg - Silvia von Schweden ist jetzt Ehrenbürgerin der Uni-Stadt. Beim Festakt verrät die 79-Jährige, dass sie regelmäßig in ihre Geburtsstadt komme – auch inkognito.

Königin Silvia von Schweden (79) hat am Freitag die Ehrenbürgerwürde der Stadt Heidelberg erhalten. Bei bestem Wetter war die Königin am Nachmittag mit einigen Familienmitgliedern und Freunden in der Stadt, wie HEIDELBERG24 berichtet. „Es ist mir eine große Freude und Ehre, von meiner Geburtsstadt Heidelberg auf diese Weise geehrt zu werden“, sagte sie bei einem Festakt im Rathaus.

Königin Silvia wird Ehrenbürgerin Heidelbergs: „Können uns keine bessere Botschafterin vorstellen“

Sie habe ihr Herz an die Stadt verloren, so die Königin, die ihre Heimatstadt Heidelberg regelmäßig besucht – und genauso regelmäßig auch inkognito komme, wie sie nun gestand. Mit einem Lächeln nahm sie die höchste Auszeichnung der Kommune entgegen.

„Sie kümmern sich unermüdlich um diejenigen, die Hilfe dringend brauchen und geben ihnen eine Stimme“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Ich glaube, wir können uns keine bessere Botschafterin als Sie vorstellen.“ Mit der von ihr gegründeten World Childhood Foundation trete sie mit außergewöhnlichem Einsatz und viel Herz für Kinder ein. Die Frau von König Carl XVI. Gustaf gründete 1999 die Stiftung, unter deren Schirmherrschaft die als Anlaufstellen für missbrauchte Kinder dienenden Childhood-Häuser stehen. Eine solche Institution eröffnete die dreifache Mutter Silvia 2019 auch in Heidelberg.

Silvia von Schweden in Heidelberg: Dreistündige Schifffahrt auf dem Neckar

Neben der Rede des Oberbürgermeisters gab es auch ein Grußwort von Claudius Werwigk, Honorarkonsul des Königreichs Schweden für Baden-Württemberg. Einige Schaulustige zog es am sonnigen Nachmittag vor das Rathaus in Heidelberg. Auch am Samstag will die 79-Jährige noch in der Stadt bleiben. Unter anderem sei eine dreistündige Schifffahrt durch das Neckartal auf der „MS Königin Silvia“ geplant, hieß es. Damit soll das 50-jährige Bestehen der Deutsch Schwedischen Gesellschaft (DSG) gefeiert werden, bei der Königin Silvia Schirmherrin ist.

Übrigens: Unser HEIDELBERG24-Newsletter informiert Dich regelmäßig über alles Wichtige, was in Deiner Stadt und Region passiert.

Gleichzeitig sei dies auch eine Benefizveranstaltung zugunsten der World Childhood Foundation. Bei den Olympischen Spielen 1972 lernte die in Heidelberg geborene Silvia Sommerlath den schwedischen Kronprinzen kennen. Als VIP-Hostess arbeitete die Kaufmannstochter bei den Sommerspielen in München. Schon ein Jahr später sollte der junge Schwede König seines Landes we den. Die beiden verliebten sich, heirateten und stehen seitdem an der Spitze des Königreichs Schweden. (mko/dpa)