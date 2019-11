Heidi Klum - Verboten! Blitzer-Alarm auf Instagram

Heidi Klum kann es einfach nicht lassen. Die 46-Jährige hat ein scharfes Foto auf Instagram gepostet. Ein Schnappschuss sorgt für Schnappatmung bei ihren Followern. Aber es gibt noch mehr.

Heidi Klum (46) liebt ihren Body - keine Frage. Ihre Brüste nennt die „Germany's next Topmodel“-Chefin liebevoll „Hans“ und „Franz“. Jetzt hat das Topmodell scheinbar am Wochenende in einer alten Fotokiste gestöbert und frivole Schnappschüsse aus ihrer Vor-Instagram-Zeit gepostet. Aktuell folgen 6,9 Millionen Menschen ihrem Instagram-Account und so ist das Echo riesig.

Heidi Klum postet pikantes Foto

Auf einem Schnappschuss ist Heidi Klum in Jeans und mit einem Mikro-Top zu sehen. Das Oberteil ist ultra kurz und lässt kaum Platz für Fantasie. Das minimalistische Stöffchen betont ihre Kurven - das Dekolleté von unten. Dieser Look hat sich mittlerweile in der Fashion Szene als „Underboob“ etabliert. In diesem Fall drängen sich „Hans“ und „Franz“ besonders gut in den Fokus. Wie alt Heidi Klum zum Zeitpunkt der Aufnahme ist? Das verrät die Blondine leider nicht. Doch ihre Fans finden das Bild einfach nur heiß. Flammen-Emojis fluten die Kommentare.

„KLUMKLUM , BE PLATINUM BLONDE!!!!” ...said @gilles_bensimon!“, schreibt Heidi Klum zum Post. Jedenfalls muss der Schnappschuss wohl schon einige Zeit auf dem Buckel haben. Gilles Francis Charles Bensimon (75) ist ein französischer Fashion-Fotograf und der frühere Creative Director von der französischen Frauenzeitschrift Elle.

Topmodell Heidi Klum unten ohne im schwarzen Mini-Kleid?

Heidi Klum war schon in jungen Jahren offenbar ein heißer Feger. Denn das Topmodell hat ein weiteres altes Foto mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Sie steht in einem schwarzen Minikleid mit dem Rücken zur Kamera, blickt verführerisch über die Schulter. Das kleine Schwarze ist allerdings mega kurz. Ob der Fummel beim Waschen eingelaufen ist? Jedenfalls blitzen untenrum zwei knackige Rundungen heraus.

„In my 20‘s“, schreibt Heidi Klum zu dem Schnappschuss und setzt noch ein lachendes Smiley, das auf dem Kopf steht. Offenbar ist das Foto vor 20 Jahren geknipst worden. Warum das Modell diese beiden Aufnahmen gerade jetzt mit ihren Follower teilen will, ist ja eigentlich auch egal.

Heidi Klum schockt gern - und testet kontinuierlich ihre Grenzen aus. Die hübsche Model-Mama tigert auch mal als Dschungel-Barby durch saftig grüne Wälder.

Seit mehr als zwei Monaten ist GNTM-Chefin mit Tom Kaulitz (30, „Tokio Hotel“) verheiratet. Die beiden schweben aber immer noch auf Wolke7, können die Finger nicht voneinander lassen. Eine Frage beschäftigt die Fans immer wieder: Ist Heidi Klum schwanger? Dabei steht der Bauch von der Vierfach-Mama unter besonderer Beobachtung.

Rubriklistenbild: © dpa / Charles Sykes