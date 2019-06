Heidi Klum: Ist alles doch total anders? Knutsch-Foto wirft Fragen auf

Ist Heidi Klum nun schwanger oder nicht? Ein neues Foto mit Tom Kaulitz sorgt für neue Spekulationen - die nicht alle ernst gemeint sind.

Update vom 26. Mai 2019: Heidi Klum ist nicht schwanger - das erzählte sie zumindest beim GNTM-Finale. Und doch lässt ein neues Foto schon wieder leise Zweifel aufkommen. Erwartet sie etwa doch Nachwuchs und wollte einfach ihre Ruhe haben?

Am Samstag ist ein neues Pärchenfoto von Heidi Klum und Tom Kaulitz auf ihrer Instagram-Seite gelandet. Beide knutschen - und streicheln gemeinsam einen Bauch. Allerdings nicht ihren, sondern seinen!

„Also ist Tom schwanger!!! Das ist mal eine schöne Neuigkeit“ und „Er sieht ein bisschen schwanger aus, huh?“, witzeln die Fans. Aber eine derartige medizinische Sensation glaubt wohl niemand ernsthaft.

Dennoch werten die Bauch-Streichel-Geste manche als verstecktes Zeichen, dass eben DOCH ein Baby zu erwarten ist im Hause Klum/Kaulitz.

„Süßes Bild. Aber sag mal warum stehst du nicht vorne? Hast du Angst, dass man deinen Babybauch sieht ?“, will einer von Heidi Klum wissen. „Jemanden da ist doch schwanger aber wer??? Das ist eine gute Frage!“, „Bist eh wieder schwanger“ und „Oh Heidi berührte seinen Bauch. Er muss schwanger sein“ heißt es ebenso.

Und ein weiterer Follower bringt‘s dann auf den Punkt: „Ist sie jetzt schwanger oder nicht ich versteh gar nichts mehr.“

Heidi Klum kann es einfach niemandem recht machen: Auf Instagram schenkte sie ihren Fans einen kleinen Einblick in ihre Vergangenheit, doch nicht alle konnten das Foto ernst nehmen.

Ist Heidi Klum wieder schwanger? Beim GNTM-Finale redet sie endlich Klartext

Update vom 24. Mai 2019: Plötzlich hat Heidi Klum eine ganz klare Aussage über ihre vermutliche Schwangerschaft gemacht - und das genau in dem Moment, in dem wirklich keiner damit gerechnet hätte. Nämlich mitten im Live-Finale von Germany´s Next Topmodel! Schon lange kursieren in den Medien und unter den Fans Gerüchte, dass das 45-jährige Model das fünfte Kind erwartet. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Wahl-Amerikanerin schwer verliebt in ihren Tom Kaulitz ist und ihn auch bald heiraten wird. Es wäre also in den Augen vieler genau der richtige Zeitpunkt, um die Familie zu erweitern.

Wochenlang hat die Model-Mama ihre Fans rätseln lassen. Und dann überraschte sie mitten in der Live-Show mit dem folgenden Satz: „Alle denken, dass ich schwanger bin, dabei esse ich gerade nur so viel, weil ich so viel Spaß habe!" Klarer geht‘s wohl kaum: Heidi Klum ist nicht schwanger, sie ist nur eine normale frisch verliebte, glückliche Frau, die deswegen ein paar Pfunde zugelegt hat. Das erzählte die Blondine selbst im Gespräch mit Sängerin Jasmin Wagner auf der Bühne des ISS Dome in Düsseldorf. Und das vor tausenden Zuschauern.

Somit kann man wohl behaupten, dass das Thema „Heidi Klum schwanger“ vorerst geklärt ist. Doch eine Frage bleibt offen: Wo sind denn nur die Pfunde, die Heidi Klum angeblich zugelegt hat? Beim großen GNTM-Finale zeigte sich das Model wieder einmal topfit in ihrem hautengen Outfit mit XXXL-Ausschnitt, das sehr tiefe Einblicke gewährte. Wollte sie etwa damit von ihrem Bauch ablenken? Wir sind uns sicher: Das hat die schöne Heidi nicht nötig.

Heidi Klum schwanger? Nun äußert sie sich selbst zu den Gerüchten - so ein wenig

Update vom 2. Mai 2019: Ist Heidi Klum schwanger und bekommt mit Tom Kaulitz ihr fünftes Kind? Diese Frage beschäftigte in den vergangenen Monaten immer wieder die Fans. Jetzt hat sich die Model-Mama selbst geäußert, ein bisschen zumindest. Der Hintergrund: Eine amerikanische Zeitschrift hatte über Heidis vermeintliches Abnehmeprogramm vor der Hochzeit mit Tom berichtet. Darin war auch von einem Personal-Trainer die Rede. Allerdings offenbar zu Unrecht.

In einer Instagram-Story postete Heidi Klum zunächst den Zeitschriften-Schnipsel und dann ein weiteres Bildchen mit dem Schriftzug: „Ich hatte keinen Trainer seit mein Sohn Johan zur Welt gekommen ist. Er ist jetzt zwölf Jahre alt. Vielleicht sollte ich einen haben, aber ich habe keinen“. Und falls sich der geneigte User fragt warum das Top-Model einen Trainer haben sollte, schiebt sie hinterher: „Vielleicht würden die Leute dann aufhören zu sagen, dass ich schwanger bin“.

In den vergangenen Monaten war bei jedem kleinen Bauchansatz von Heidi über eine vermeintliche Schwangerschaft spekuliert worden. Kein Wunder, kein Tag vergeht ohne Foto von dem Turtelpärchen, wie aus diesem Hotelzimmer in München. Für ein ordentliches Dementi reicht Heidis Insta-Statement aber nun auch nicht ganz aus.

Heidi Klum Instagram-Story

Auch neuerdings sorgte die Vierfach-Mama mit einem ihrer Posts wieder für ordentlich Aufregung im Netz.

Heidi Klum rutscht auf Foto der Rock hoch - was ist nur mit ihrem Hintern passiert?

Update vom 29. April: Heidi Klum hat mehrere heiße Fotos auf einmal gepostet und damit bei ihren Instagram-Followern für Rätselraten gesorgt. Was hat es mit den Bildern auf sich?

Heidi Klum rutscht der Rock hoch - was ist bloß mit ihrem Hintern passiert?

Update vom 23. April: Heidi Klum schmiegt sich an Tom Kaulitz - so viel ist auf dem Foto klar. Der Rest des aktuellen Instagram-Postings wirft einige Fragen auf: Warum kuscheln die beiden vor einem übervollen Mülleimer? Was macht das Sofa auf der Straße? Und vor allem: Was ist mit Heidis Pobacke geschehen?

Höchst sonderbar geformt lugt sie unter dem hochgezogenen Blümchenrock hervor. Ein Umstand, der auch die Fans beunruhigt: „Hat die Pobacke von Heidi nen Schlaganfall?“, wundert sich ein Fan. „Wo hat Heidi denn ihren Hintern hängen? Seltsam fotografiert“, kommentiert ein weiterer. Bei all diesen Fragen steht eines außer Frage: Heidi Klum ist schwer verliebt in ihren Tom.

Heidi Klum und ihr Tom Kaulitz wurden in einem Berliner Restaurant gesichtet - nicht jeder glaubt an einen Zufall.

Heidi Klum platzt die Hose - und ließ sie mit einer unbedachten Antwort die Bombe platzen?

Update vom 19. April 2019, 21.53 Uhr: Bei einem Event in München turtelte Heidi Klum total verliebt mit Tom Kaulitz rum. Die Vierfach-Mama und der Musiker konnten kaum die Finger von einander lassen.

Heidi Klum sorgte nicht nur für Glamour und heiße Gerüchte. Die 45-Jährige wurde beim „About You Award“ am Donnerstagabend mit einem Award ausgezeichnet. Wie die Bild berichtet, riss dem Model auf dem Weg zur Bühne ihre Hose an der Hüfte. Den kleinen Fauxpas nutzte Heidi Klum: „Oh, Hose gerissen. War wohl das Baby.“

Seit Monaten kursieren Baby-Gerüchte und nun dieser Satz!? Scheinbar ist aber an einer Schwangerschaft im Hause Klum-Kaullitz gar nichts dran. Das Boulevardblatt verweist nämlich darauf, dass Heidi Klum am Mittwochabend angeblich einen Prosecco getrunken haben soll.

Verplappert! Ließ Heidi Klum neben Tom Kaulitz aus Versehen die Bombe platzen?

Update vom 19. April 2019, 15.54 Uhr: Model Heidi Klum (45) und Musiker Tom Kaulitz (29) waren am Donnerstag bei den „About You Awards“ in Grünwald bei München zu Gast. Und wie die Gala berichtet, kursierte ein wildes Gerücht: Sind die beiden längst verheiratet?

Der Veranstalter habe Kaulitz auf der Gästeliste als Ehemann von Heidi Klum angekündigt. Hinzu kommt eine Antwort am roten Teppich. Ein Fotograf hatte dort gefragt, wie die beiden denn Ostern verbringen werden. Heidi Klums Antwort: „Bei den Schwiegereltern.“ Meinte sie das eher im übertragenen Sinn? Oder war Hintergrund des Verplapperns, dass die beiden längst Mann und Frau sind?

Hand in Hand waren Heidi Klum und Tom Kaulitz zur Verleihung der „About you“-Awards gekommen - doch zur Frage aller Fragen haben die beiden am Donnerstag in Grünwald bei München ansonsten eisern geschwiegen. Dafür ließen die Outfits staunen: Sie kam in Ganzkörper-Tiger-Optik, er im schwarzen Schlabber-Look. Mit von der Partie: Toms Zwillingsbruder und Tokio-Hotel-Frontmann Bill.

Heidi Klum schwanger? Bill Kaulitz: „Ich sag mal so ...“

Update vom 6. April 2019: Weiter ist die Frage um die vermeintliche Schwangerschaft von Heidi Klum ungeklärt. Die Gerüchte um die Jurorin von GNTM halten sich aber hartnäckig. Einer, der es genau wissen wird, ist Bill Kaulitz. Der Zwillingsbruder von Heidi Klums Verlobtem, Tom Kaulitz, hat sich nun zu den kursierenden Schwangerschaftsmeldungen Stellung bezogen. „Alle machen sich so wahnsinnig. Ich sag mal so, wenn das so wäre, dann würden das auch alle rechtzeitig mitbekommen“, betonte Bill Kaulitz im Interview mit RTL.de. Den ganzen Wirbel um Heidi Klum und seinen Bruder Tom kann der Musiker überhaupt nicht nachvollziehen. Deshalb sein Appell an alle: „Entspannt euch. Ihr könnt beruhigt sein. Ihr erfahrt es!"

Klingt jetzt weder nach Dementi, noch nach Bestätigung. Die Spekulationen, ob Heidi Klum schwanger ist, werden also anhalten. Eines nimmt Bill Kaulitz aber schon einmal vorweg. „Ich glaube, ich wäre schon ein cooler Onkel.“ Das klingt dann doch schon wieder eher nach möglichem Nachwuchs in der Familie.

Auch über die Hochzeitlocation von Tom und Heidi wird derzeit heftig spekuliert: Heiraten Heidi und Tom in diesem Schloss? Und welche Rolle spielt ein CDU-Politiker dabei?

Heidi Klum schwanger? Freund macht Entdeckung - und plappert diese prompt aus

Update 30.03.2019: Ist Heidi Klum schwanger? Das fragen sich zahlreiche Fans. Und auch Freunde. Zu denen soll „Let‘s Dance“-Kandidat und Modedesigner Thomas Rath auch zählen. Er saß schließlich zwei Staffeln lang mit ihr in der GNTM-Jury. Genau weiß er es nicht, ob Klum Nachwuchs von Tom Kaulitz erwartet. Aber er hat ganz genau hingeschaut - und berichtet bunte.de von seiner Beobachtung.

Das gestreifte Kleid, das Klum kürzlich trug, ist für ihn verräterisch. „Man vermutet es. Sie versteckt es ja wahnsinnig“, sagt Rath über eine mögliche Klum-Schwangerschaft. „Dann hat sie das gestreifte Kleid angehabt, da hat man wirklich eine kleine Kugel gesehen. Ich könnte es mir wirklich vorstellen.“

Er würde Klum und Kaulitz Nachwuchs gönnen: „Ich finde Tom mega. Das ist wirklich eine Familie – und dieser Familienzusammenhalt, den Heidi braucht. Den hat Tom sowieso, denn er ist immer ganz, ganz close mit seinem Zwillingsbruder. Ich würde mich sehr für Heidi freuen.“ Ob die aber so happy ist, was Rath da ausplaudert?

Derzeit ist Tom auf Europatour mit seiner Band Tokio Hotel. Kaum ist er aus dem Haus, postet Heidi Klum ein heißes Oben-Ohne-Foto.

Heidi Klum trifft Mariah Carey - und dieses Ausschnitt-Foto bietet zweimal tiefe Einblicke

Update 28.03.2019: Wer hat den tieferen Ausschnitt? Diesen Wettkampf schienen sich am Mittwoch zwei Promi-Frauen zu liefern. Mariah Carey und Heidi Klum. Die Sängerin wurde 49 Jahre alt und zu diesem Geburtstag gratulierte ihr natürlich auch die Modelmama - mit einem gemeinsamen Instagram-Foto. Und das hatte einiges zu bieten.

Schwarzes Netzkleid mit tiefen Einblicken bei Heidi und edler Poncho bei Mariah - nicht weniger offenherzig. Den Blick lenken die beiden bei diesem Bild definitiv auf ihren Ausschnitt. Tiefer geht es kaum. Doch die beiden können es offensichtlich tragen, meinen die Fans.

Lesen Sie auch bei fr.de*: Bill Kaulitz im Interview: „Ich bin offen für alle Begegnungen“

Unter dem Post finden sich selbstverständlich unter anderem die Glückwünsche von Heidi Klum selbst. „Thinking about YOU, and Celebrating YOU today, beautiful butterfly“, schreibt die GNTM-Modelmama. Natürlich nutzen auch zahlreiche Fans die Chance und richten ein paar Glückwünsche an die Sängerin. „Happy Birthday.“ Neben den Geburtstags-Wünschen an Mariah betonen die Fans vor allem eines: Die nicht alternde Schönheit der beiden Stars. „Super schön Heidi & Mariah“, „Wow zwei schöne Frauen“, liest man unter dem Post. Außerdem: „Ihr seht beide jedes Jahr schöner aus.“ Das hören die beiden doch gerne.

Heidi Klum schwanger? Detail in Instagram-Story mit Tom Kaulitz

Update 23.03.19, 12.25 Uhr: Genaues Hinschauen in der Instagram-Story bei Heidi Klum lohnt sich. Doch das hat sie offenbar nicht gemacht, bevor sie die Video-Schnipsel aus dem Urlaub hochgeladen hat. Ein Detail verrät wohl: Sie ist NICHT schwanger. Wie bereits das Foto unten (siehe voriges Update).

Heidi Klum sitzt mit ihrem Tom Kaulitz in einem Restaurant und probiert die exotischen Köstlichkeiten. Dabei scheint er zu ihrer Rechten zu sitzen. Sie filmt fleißig das Essen ab und sagt Sätze wie „Das ist sooo lecker.“ Wer genau hinsieht, erkennt bei einem Schwenk aber: Vor ihr steht ein Bier - schon wieder (siehe unten)!

+ Vor Heidi Klum steht ein Glas Bier. © Screenshot

Natürlich ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass es sich um alkoholfreies handelt. Oder um etwas, das nur wie Bier aussieht. Aber zusammen mit dem vorigen Foto lässt sich annehmen, dass Heidi im Asien-Urlaub fleißig Gerstensaft kippt. Und das würde wohl keine Schwangere tun...

Das Geheimnis, ob Heidi Klum schwanger ist oder nicht, es scheint gelüftet - vorerst.

Lesen Sie auch: Rätselhafter Baby-Boom: Hier sind neun Kolleginnen gleichzeitig schwanger

Video: Heidi Klum auf dem Red Carpet - Und alle gucken auf den Bauch

Ist Heidi Klum schwanger oder nicht? Dieses neue Foto wischt alle Zweifel weg

Update 22.03.19, 22.18 Uhr: Die Gerüchte überschlagen sich - ist Heidi Klum nun schwanger oder nicht? Zumindest einige Instagram-Follower des Models sind sich sicher, dass bald Nachwuchs kommt. Doch mit einem ihrer neuesten Posts könnte Heidi ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Wie so oft, ein Urlaubsfoto mit ihrem Verlobten Tom: Die beiden sitzen bei Getränken auf einem kleinen Tisch, im Hintergrund ein chinesisches Fischerdorf. Serviert wurde Orangensaft - und zwei Bier. Sollte Heidi wirklich schwanger sein, würde sie wohl keinen Alkohol trinken und dann davon auch noch ein Bild auf Instagram posten.

Die Fans sind bestürzt. „Was, doch nicht schwanger?“, „Ich hätte mich gefreut“ oder „Bier = nicht schwanger“, kommentieren die Nutzer, traurige Smileys inklusive. Doch manche lassen sich davon nicht unterkriegen und spekulieren weiter. „Wer weiß, ob nicht Bill mit ist und der O-Saft Heidi gehört“ oder „Bei ihr steht der Saft, es sitzt ein dritter mit am Tisch und sie versteckt den Bauch“, mutmaßen die User. Außerdem könnte es genauso gut auch alkoholfreies Bier sein, wie ein weiterer Fan meint.

Ist Heidi Klum schwanger? Fan will sie bei Trick erwischt haben

Update vom 22.03.19, 16.00 Uhr: Während Heidi Klums Fans weiterhin über eine mögliche Schwangerschaft spekulieren, erholt sich die Model-Mama mit ihrem Tom offenbar im Urlaub. GNTM und Jasmins Prügelattacke lässt sie wohl hinter sich, zurzeit postet Heidi auf Instagram ein Foto nach dem anderen aus China. Doch auch die neuesten Bilder lassen für viele Fans Raum für Interpretationen. Eines zeigt Heidi, wie sie ihren Tom umschlingt, im Hintergrund eine Kirche im nächtlichen Macau. „Süß“, „Traumpaar“ oder „Wunderschön“, finden einige. Doch eine Userin bemerkt ein Detail und meint prompt: „Haha, mit dem Kind zwischen euch.“ Ob sie dabei auf Heidis womöglichen Babybauch anspielt? Wohl eher nicht, denn zwischen den beiden rennt tatsächlich ein Kind in roter Hose vorbei. Das scheint auch andere Nutzer zu verwirren: „Was macht denn das Kind da?“, oder „Wem gehört die denn?“, kommentieren die Fans.

Ein User meint sogar, Heidi Klum beim Mogeln erwischt zu haben. „Man sieht deutlich, dass mit Photoshop der Bauch ‘reingedrückt‘ wurde, damit es glatter ist. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja ihre Sache“, meint er und spielt erneut auf das Baby-Gerücht an. Ein weiterer Nutzer antwortet nur schnippisch darauf: „Kann man nicht ein Schwangerschaftsquiz starten, wo der Sieger dann die Nabelschnur durchtrennen darf?“

Heidi Klum schwanger? Model postet Hüllenlos-Foto aus Schlafzimmer - Fans spekulieren

Update vom 21.03.19: Ist Heidi Klum schwanger oder nicht? Darüber spekulieren ihre Fans bereits seit Wochen. Erst vor Kurzem heizte sie die Vermutungen mit einem Instagram-Video ordentlich an, auf dem sie ein sehr enges Kleid trug. Sah man da etwa einen kleinen Baby-Bauch? Nun könnte man mehr erfahren. Die Model-Mama meldet sich mit sehr privaten Fotos aus dem Schlafzimmer.

Heidi Klum und Tom Kaulitz in Hong Kong: Ziemlich privat

Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz sind gerade gemeinsam in Hongkong und ließen ihre Fans bereits mit Fotos vom Sightseeing an ihrem Trip teilhaben. Nun werden die Bilder um einiges privater. Die Model-Mama teilte Schnappschüsse direkt aus dem Hotelzimmer und ließ die Hüllen fallen. Ziemlich freizügig und „eher was für den privaten Fundus“, finden manche Fans.

Doch andere Follower lieben die privaten Fotos (um alle zu sehen am Handy swipen bzw. am Desktop auf die Pfeile klicken): Ausgelassen strahlen sich die Model-Mama von GNTM und ihr Tom, der neulich über Heidis Verhalten lästerte, auf den Schnappschüssen an. Sie scheinen wirklich glücklich zu sein. „Verliebt sein ist sooo schön“, kommentiert ein User. Ihre Fans freuen sich für das junge Glück und über die natürlichen Fotos. Denn: Keine Manipulation weit und breit. „Sie hätte das Foto auch mit Photoshop bearbeiten können wie viele andere. HAT SIE ABER NICHT“, liest man unter dem Post.

Tom und Heidi lassen die Hüllen fallen - schwanger?

Eine Sache wird sofort deutlich: Heidi und Tom lassen komplett die Hüllen fallen. Schon auf den Pärchen-Pics wirkten sie ziemlich unbekleidet. Doch Heidi setzt noch eine Schippe drauf und bestätigt diese Tatsache mit einem weiteren Post. Das Model präsentiert sich nur mit einem Slip bekleidet vor den großen Fenstern ihres Hotelzimmers. Gibt es mit diesem Pic nun Gewissheit über ihren potenziellen Baby-Bauch? Nein, denn der ist auf den Fotos einmal mehr gut versteckt. Heidi weiß eben genau, wie sie sich präsentieren muss, um das kleine Geheimnis weiter zu wahren. Ihre Fans sind sich dennoch sicher: Das Model ist schwanger. „Baby time!“, kommentiert ein Nutzer, denn „sie ist viel runder um die Hüften und die Lenden. Safe ist die schwanger“, schreibt ein anderer Follower. Schwanger oder nicht, die Fans müssen sich wohl weiter gedulden.

Heidi Klum schwanger? Fans vermuten Babybauch im Video

Update vom 18.03.19: Ist Heidi Klum schwanger? Eine Frage, die sich ihre Fans schon seit Anfang des Jahres stellen. Erst seit dem Jahr 2018 sind die Model-Mama und ihr neuer Begleiter Tom Kaulitz ein Paar. Doch die beiden scheinen es eilig zu haben. Kurz vor Weihnachten machte der Tokio-Hotel-Sänger seiner Liebsten einen Heiratsantrag, 2019 wollen sie heiraten, jetzt also auch noch ein Kind? Wolfgang Joop heizte die Gerüchteküche in den letzten Monaten ordentlich an. Er wollte von Bill Kaulitz, dem Zwillingsbruder von Tom, erfahren haben, dass das Promi-Pärchen ein Kind erwartet. Doch kurz darauf dementierte er die Gerüchte wieder. Ist es nun also offiziell?

Schwanger? Heidi Klum zeigt Video auf Instagram

Auf zwei Instagram-Videos nahm die Model-Mama ihre Fans am Montag zu einem Shooting mit Amazon mit. Heidi Klum hatte sichtlich Spaß vor der Kamera. Die Fans dürfte dagegen vor allem eines interessiert haben. Während sich Heidi Klum in den letzten Wochen häufig in weite Kleider und fliegende Stoffe hüllte, trug sie beim Foto-Shooting ein hautenges Kleid. In dem Outfit ließ sich kaum etwas verstecken. Und der sonst so schlanke Bauch der GNTM-Jurorin wölbte sich verdächtig. Fans sind sich sicher: „Sie ist definitiv schwanger.“ Und während sich einige über den „Süßen Babybauch“ oder das „Baby on Board“ freuen, spekuliert ein anderer bereits über die Schwangerschaftswoche: „SSW 12“ glaubt er zu wissen.

Doch nicht alle glauben an die Nachwuchs-Gerüchte. Der Bauch „könnte auch die Pizza von mittags sein.“ Außerdem machen „Streifen [...] nicht immer schlank“, schreiben die Instagram-User. Vielleicht „kann Tom einfach gut kochen“, überlegt ein Follower. Irgendwann wird Heidi die Gerüchte wohl selbst aufklären. Doch bis zu diesem Zeitpunkt werden Fans und Follower wohl weiter spekulieren. Schwanger? Nicht schwanger?

Heidi Klum postet Familienfoto - Follower rätseln über ihren Bauch

Update vom 15.10.18:

Mit einem Familienfoto auf Instagram wollte Heidi Klum eigentlich nur ihre Begeisterung für Halloween zeigen. Doch die Follower reagieren mit viel Spott und Hähme („Wusste gar nicht, dass Tom so viele Geschwister hat“). Außerdem fällt ihnen ein ganz anderes Detail auf. „Bist du schwanger?“ fragen ihre Fans ganz direkt.

Lesen Sie auch: „Vielleicht toppen wir das“: Heidi Klum mit Liebesbeweis an Tom Kaulitz

Seine Fans rätseln lässt im Übrigen auch Teenie-Star Mike Singer mit seinem neuesten Instagram-Post. Dort kündigt er eine große Neuigkeit für den 30. November an.

Heidi Klum zeigt sich im Schlafzimmer - mit Busenblitzer?

Update vom 14.10.2018:

Heidi Klum hat ein neues Foto von sich bei Instagram gepostet - es zeigt sie springend im Schlafzimmer. „Ins Wochenende hüpfen“, postet die GNTM-Mama dazu. Und tagt die Star-Fotografin Ellen von Unwerth. Es stammt also offenbar aus einem Shooting von ihr.

Ein Fan hat genau hingeschaut: „Liebe Heidi. Deine Brustwarze guckt links raus“, schreibt er. Danach fühlt er sich zu einer Klarstellung in einem weiteren Kommentar bemüßigt: „Bitte nicht falsch verstehen, tolles Bild, aber war bestimmt nicht gewollt.“

Hat er recht? Wenn ja, muss man jedenfalls gaaaaaanz genau hinsehen, um das zu erkennen.

Die meisten erfreuen sich eher am Gesamtkunstwerk. „Top Bild von dir“ oder „Klasse Foto“ lauten weitere Kommentare. „Danach war dann wohl das Bett kaputt, oder?“, frotzelt ein anderer.

Video: Was macht Heidi Klums Zunge mit Tom Kaulitz

Heidi Klum schleckt wie ein Hund an Tom Kaulitz rum

Update vom 8.10.2018:

Heidi Klum (45) ist schwer verliebt und zeigt das auch allen. Die Topmodel-Mama turtelt mit Tom Kaulitz (28) und dabei geht es oft ziemlich zur Sache. Die beiden Kuscheln oder Knutschen - können offenbar kaum die Hände voneinander lassen.

Wie ein kurzes Video auf Instagram erneut beweist, haben die Zwei sich wirklich zum Fressen, pardon, zum Schlecken gern. Wie ein Hund schlabbert Heidi Klum mit einer Mega-Zunge an Tom Kaulitz rum, und der schleckt auch noch zurück.

Für das gemeinsame Abschleck-Video haben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz mit einem Handyfilter Hundeschnauzen und fluffige Schlappohren verpasst. Allerdings wechselt der Filter die Farbe von Fell und Schnauze, je nachdem wer gerade mehr mehr im Fokus der Kamera ist. Und weil es so witzig ist, schnellt eine riesige rosige Zunge aus dem Gesicht. Die Aufnahmen sind ziemlich verwackelt und die beiden scheinen tierischen Spaß an den Schleck-Attacken zu haben.

Wenn Hunde ihren Herrchen oder Frauchen das Gesicht ablecken, ist das ein Zeichen sozialer Kommunikation, sagen Experten. Das Ablecken ist ein Ausdruck von Zuneigung und Unterwürfigkeit. Ist das Abschlecken von Heidi Klum in Vierbeiner-Manier etwa ein ganz besonderer Liebesbeweis?

Aber, allein schon der Gedanke von einem Hund abgeschleckt zu werden, finden viele Leute einfach nur abscheulich und unhygienisch.

Einige Fans finden das Video einfach nur „albern“ und „kindisch“. Sofort ist der Altersunterschied zwischen den Heidi Klum und Tom Kaulitz Thema. „Mammi und Sohn“, meint ein Fan trocken.

Die meisten dagegen finden das Paar einfach großartig und gönnen den beiden ihr Glück. „Liebe kennt kein Alter und wenn man dann noch soooooo viel Spaß zusammen hat wie ihr zwei“, schreibt eine Userin. „Ihr seid so verliebt, das gibt’s gar nicht. Verliebter als verliebt.“, findet ein anderer.

Heidi Klum landet mit dem besten Freund von Tom Kaulitz im Bett

Update vom 3.10.2018: Was ist bloß mit Heidi Klum (45) los? Verwundert scrollen sich Bewunderer derzeit durch den Instagram-Account der Topmodel Mama. Die sonst eher knallharte GNTM-Chefin hopst wie ein Teenie herum und lässt dabei sogar ihren Busen wackeln. Obendrein finden sich Knutsch-Selfies oder pikante Schnappschüsse.

Aber damit noch nicht genug: Nun hat Klum ein neues Foto gepostet, das wirklich Fragen aufwirft: Scheinbar ist der Schnappschuss im Bett entstanden. Das Licht ist schummrig und Heidi selbst ist nur im Hintergrund zu erkennen. Sie lehnt sich entspannt an ein gepolstertes Kopfteil an. Im Fokus der Kamera ist jemand ganz anderes, und Tom Kaulitz ist es definitiv nicht. Es ist offensichtlich ein Hund, den ihre Hände zärtlich streicheln.

„Waiting“, schreibt Heidi Klum zum Foto und setzt als Punkt ein Emoji-Herz. Bei dem Vierbeiner soll es sich um den Hund von Tom Kaulitz handeln. Doch warum zerrt die 45-Jährige das haarige Tier gleich ins Bett? „Hund im Bett. No-go!“, beschwert sich ein User gleich. Die meisten Fans haben mit dem tierischen Freund aber scheinbar kaum Probleme und finden die beiden einfach nur wahnsinnig süß.

Oben ohne! Heidi-Klum-Foto aufgetaucht, bei dem sogar Eis schmilzt

Update vom 14.09.2018:

Topmodel Heidi Klum (45) haben wir schon oft leicht bekleidet gesehen. Mit ihrem neuesten Instagram-Post hat sie aber ein neues Level an Sexyness erreicht. Auf dem Foto ist Heidi Klum komplett unbekleidet zu sehen, ihre Brüste bedeckt sie nur lasziv mit ihren Händen - und mit einem Eis! Denn die GNTM-Jurorin hält eine Eiswaffel in der Hand, und es scheint, als sei sogar die rosafarbene Eiscreme so angetan von Heidis Kurven, dass es über ihren Körper tropft! Dazu schreibt Heidi herausfordernd: „Jemand Eiscreme?“

Das Foto ist zwar scheinbar schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem begeistert es ihre Follower. Schon zwölf Stunden, nachdem Heidi Klum es gepostet hat, hat das Bild über 178.000 Likes. Zum Vergleich: Ein Selfie gemeinsam mit Ex-“Spice Girl“ Mel B, das Heidi Klum am Tag zuvor gepostet hatte, gefällt nur 26.654 Mal. Dazu kommen zahlreiche Kommentare der User, die entweder Eiscreme von der Model-Mama fordern, oder ihre Begeisterung über das sexy Foto zum Ausdruck bringen.

Heidi Klums Eiscreme-Post war anscheinend ein echter Erfolg. Und selbst wenn es mal wieder ein paar negative Kommentare à la „Anziehen. Bitte.“ gibt, blieb der Shitstorm, mit dem Heidi sonst häufig nach einem freizügigen Post zu kämpfen hat, bislang aus. Ganz anders sah es mit diesem Busen-Blitzer-Foto aus, mit dem Heidi ihre Fans verärgerte.

17.09.: Heidi Klum: Dieses Busen-Foto dürfte Freund Tom Kaulitz gar nicht gefallen, wie extratipp.com* berichtet.

Busen-Blitzer! Heidi Klum postet Festival-Foto mit Tom Kaulitz - und lässt tief blicken

Las Vegas - Das Burning-Man-Festival in den USA ist der Hotspot für Freidenker und Hippies. Die Menschen dort wollen einfach so sein, wie sie immer sein wollen. Ohne Zwänge, ohne Regeln. Kein Wunder, dass sich Model Heidi Klum (45) dort mit ihrem Lover Tom Kaulitz (29) blicken ließ. Auf Instagram postete die GNTM-Moderatorin ein Foto von sich und Tom. Im Hintergrund sieht man die unendlichen Weiten der Black Rock Desert. Der Sonnenuntergang bahnt sich an. Tom, im rot-schwarz-kariertem Holzfäller-Hemd und lediglich mit einem kleinen Party-Hütchen „verkleidet“, umarmt seine Heidi, die sich mit Dauerwelle, Federboa, Strass-Steinchen und Mega-Brille verträumt zu ihm dreht. So muss tatsächlich echte Liebe aussehen. Es scheint, als würden die beiden Turteltäubchen tatsächlich jeden und speziell diesen Moment genießen.

Video: So feiern Heidi und Tom Kaulitz Halloween

Lesen Sie auch:

Heidi Klum zeigt uns ihr entblößtes Hinterteil - doch ihre Unterlage verwirrt die Fans

Fans üben Kritik an Mama Heidi

Dieses Bild gefällt Hunderttausenden Followern. Und auch die meisten Kommentare unter dem Foto sind positiv. Viele wünschen den beiden Spaß auf dem Festival, beglückwünschen die beiden zu ihrer besonderern Liebe und schreiben Kommentare wie „Love and Happiness“. Doch auch einige Kommentare sind negativ und kritisieren die schöne Heidi als Mutter.

+ Heidi Klum muss ständig Gerüchte über sich lesen. Doch ein klares Dementi über eine Schwangerschaft gibt es von ihr nicht. © dpa / Joel C Ryan

„Ich frage mich immer, wo sind ihre Kinder? Und was denken die, wenn sie sowas sehen?, schreibt eine empörte Userin. Nicht auszudenken, wie die Userin reagiert hätte, wenn Heidi ihre Kinder mit zu diesem Festival gebracht hätte.

❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Sep 3, 2018 um 10:36 PDT

Ist Heidi Klum zu alt für ihren Tom? Oder gibt es bei der Liebe keine Grenzen? Brigitte Dreilich unterstützt andere Menschen bei der Partnersuche. Besonders jene über 50 Jahre. Denn jeder will geliebt werden

– doch das Flirten verändert sich mit dem Alter.

Lesen Sie außerdem: Schock im Flixbus: Mann masturbiert vor junger Frau - die öffnet Jodel-App und macht dieses Beweisfoto

Lena Meyer-Landrut: Sängerin tanzt lasziv in knappem Top - und küsst diesen Star

mgo/ml/heu/fm

*extratipp.com und *fr.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.