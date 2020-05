Heidi Klum zeigt zuckersüße Aufnahme von Bill und Tom Kaulitz - doch die dritte Person überrascht

Heidi Klum postet gerne Fotos ihres Mannes Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruders Bill. Auf eine Aufnahme hat sich nun aber auch eine seltene dritte Person geschlichen

Zuletzt scheint Heidi Klum* auf ihrem Instagram-Account immer mehr Privates preiszugeben.

auf ihrem Instagram-Account immer mehr Privates preiszugeben. Aufnahmen von Tom * und Bill Kaulitz waren dabei bislang eigentlich keine Seltenheit.

* waren dabei bislang eigentlich keine Seltenheit. Nun gesellt sich zu den beiden aber auch eine ganz besondere, dritte Person, die normalerweise so gut wie nie auftaucht.

Los Angeles - Wer stets im Blitzlichtgewitter auf dem Roten Teppich strahlen muss, zieht sich privat oftmals gerne aus der Öffentlichkeit zurück. Das scheint für viele Prominente zu gelten, die ihr Privatleben gerne möglichst unter Verschluss halten. Vor allem, wenn dann die eigenen Familienmitglieder ins Spiel kommen, ist für die Stars meist oberste Diskretion geboten. So hat auch Heidi Klum ihre Kinder bislang möglichst von dem Trubel um ihre Person ferngehalten. So sind auch nicht sie es, die überraschend auf einer Aufnahme von Heidis EhemannTom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill zu sehen sind. Stattdessen hat sich dort aber eine dritte Person eingeschlichen, die bislang nicht vor den Kameras in Erscheinung getreten ist.

Heidi Klum so wenig privat wie selten - Zuletzt postete die Model-Mama sogar ihre Tochter Leni

Dass Heidi Klum gerne mit Tom und Bill posiert und die auch sonst auf ihrem Instagram*-Account des Öfteren zu sehen sind, ist keine wirkliche Neuheit mehr - zumal die drei spätestens seit Heidis und Toms Traumhochzeit im letzten Jahr zu einer Familie geworden sind und die beiden „Tokio Hotel“-Musiker ohnehin schon seit Teeniejahren im Rampenlicht stehen. Mit ihren eigenen Kindern* hat Heidi das aber bislang immer anders gehandhabt und sie höchstens von hinten oder anderweitig unkenntlich gemacht den Augen der Öffentlichkeit präsentiert. Vor Kurzem scheint sich das aber geändert zu haben, denn pünktlich zum Geburtstag von Heidis ältester Tochter Leni veröffentlichte dieModel-Mama bereits einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihr und empörte damit viele Eltern.

Nun gab es in Heidis Instagram-Story sogar noch eine andere, dritte Person zu sehen, die dort normalerweise nie auftaucht, vermutlich aber gerade deshalb für eine große Überraschung bei ihren Followern* sorgte.

Heidi Klum feiert Geburtstagssause mit Bill und Tom - und zeigt überraschenderweise auch das Geburtstagskind

Bei der mysteriösen Unbekannten handelt es sich um Heidis Schwiegermutter Simone Charlotte Kaulitz, der Mama von Bill und Tom. Die feierte vor Kurzem ihren Geburtstag und bekam offensichtlich eine große Fete im Hause Klum-Kaulitz ausgerichtet, wie Heidi in ihrer Insta-Story festhielt. Sehr zur Freude aller Fans gab es die darin sogar die Jubilarin höchstpersönlich zu sehen, als die von ihren Söhnen einen dicken Schmatzer auf die Wangen bekommt. Dass Heidis Schwiegermutter somit auch öffentlich zu sehen ist, ist dabei aber neu, denn Mama Kaulitz hat sich auch während der Bandkarriere ihrer Kinder verborgen im Hintergrund gehalten. Vielleicht hat es sie aber beruhigt, dass die Aufnahme lediglich in Heidis Insta-Story * landen sollte, sonst aber nicht auf ihrem Account zu finden ist und somit nach einigen Stunden wieder gelöscht wird. Im Video gibt es die zuckersüße Bussi-Attacke der Kaulitz-Brüder auf Heidis Schwiegermutter aber immer noch zu sehen.

Wen es aber bald vielleicht nicht zu sehen geben könnte, ist Heidi Klum selbst, denn es hieß, die Chefjurorin* von „Germany‘s Next Topmodel“* könne womöglich ausgerechnet im Finale ihrer Castingshow nicht dabei sein*.

