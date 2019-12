Auch vor Weihnachten meldete sich Modelmama Heidi Klum via Instagram an ihre Fans. Lächelnd liegt sie im Bett. Doch wer liegt da an Heidis Seite? - Ehemann Tom ist es nicht.

Heidi Klum hat im Sommer Tom Kaulitz geheiratet.

Nun postete sie ein Foto mit jemand anderem an ihrer Seite im Bett.

Wer hat es da nur auf das Foto geschafft?

Heidi Klum ist heiß begehrt. Das hat sich auch nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz nicht verändert. An Weihnachten 2018 haben sich die beiden verlobt und seit ihrer Traumhochzeit im Sommer 2019 sind die beiden unzertrennlich. Ein anderer Mann an ihrer Seite? - Kaum vorstellbar. Doch aufgepasst. Kurz vor Weihnachten postete Heidi tatsächlich ein Bett-Foto auf Instagram - nur Tom Kaulitz fehlt darauf. Stattdessen hat es jemand anderes auf das Foto geschafft.

Heidi Klum: Intimes Bett-Foto auf Instagram

In Jogginghose liegt Heidi auf ihrem Bett und schaut lächelnd in die Kamera. Da gibt es wohl jemand anderen an der Seite im Bett von Heidi Klum* und das sorgt für den ein oder anderen Kommentar. „Noch nie so einen Großen gesehen“, meinte ein Instagram-User. Ein anderer Fan schrieb mit einem hinzugefügten lächelnden Smile: „Da muss Tom dann wohl aufs Sofa.“

Wer liegt da mit Heidi Klum im Bett?

Doch Fans und Follower von Heidi Klum und Tom Kaulitz können aufatmen. Selbstverständlich liegt kein anderer Mann im Bett mit der Modelmama und Jurorin der TV-Show „Queen of Drags“, wo sie mit einem Liebesouting für Furore sorgte.

Innig kuschelt Heidi auf ihrem Bett mitHund Anton, der in der Vergangenheit schon für die ein oder andere Schlagzeile sorgte. „Kleiner Anton“, betitelte Heidi ihr Posting schließlich selbst und spielt damit wohl auch auf die unglaubliche Größe des Familienmitglieds an.

Heidis Hund Anton - schon mit neun Monaten unglaublich groß

Bereits kurz nach der Hochzeit mit Tom Kaulitz war es so weit. Heidi Klum und Tom Kaulitz stellten auf Instagram ihr neues Familienmitglied vor: Hund Anton. Die meisten Follower waren sofort hin und weg. Doch es dauerte nicht lange bis die Fans von Heidi sich große Sorgen um Anton machten. Denn der Hund wuchs und wuchs und wurde immer größer.

Heidi selbst nutzte damals den Hashtag #growingtoofast unter einem ihrer Fotos und drückte damit aus, was viele dachten: Anton scheint einfach viel zu schnell zu wachsen. Mittlerweile ist er schon im Liegen etwa so groß wie Heidi und die Fans dürften wohl gespannt sein, wie groß er noch wird.

Nachdem die TV-Show „Queen of Drags“ bereits zu Ende ist, steht Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ bereits wieder in den Startlöchern. Auch in einigen Filmen wirkte Heidi Klum mit.

