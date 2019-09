Heidi Klum bezieht in Sachen Greta Thunberg ganz klar Position

Bemerkenswertes Posting von Heidi Klum: Sie bezieht in Sachen Greta Thunberg ganz klar Position.

Los Angeles - Heidi Klum und ihr Instagram-Account. Das bedeutet für Fans eigentlich überwiegend zwei Dinge: Fotos, die sie leicht bekleidet abbilden. Und Fotos, die sie mit ihrem frisch vermählten Ehemann Tom Kaulitz zeigen. Manchmal fällt sogar beides zusammen.

Heidi Klum teilt Video von Greta-Thunberg-Rede

Jetzt aber gibt es was ganz anderes zu bestaunen: Heidi Klum wird politisch! Greta Thunberg (16), die momentan von vielen so verehrt und von anderen heftig angegangen wird, beschäftigt auch die GNTM-Mama. Sie postete ein Video der aufsehenerregenden Rede von Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel, in der die 16-Jährige der Politik - den Tränen nah - erbitterte Vorwürfe macht.

Heidi Klum hat offenbar eine klare Meinung. Und zwar pro Greta! Sie repostet die Worte von Unicef USA, in denen steht „Greta Thunberg sagt es am besten.“

Dass es in den Kommentaren von Heidi Klums Followern eine Menge Zuspruch, aber auch eine Menge Kritik für die Greta-Thunberg-Position gibt, ist wenig überraschend. „Gehirngewaschene Jugend“, meckert einer. „Was für eine Dramaqueen“ ein anderer. Bis hin zu Verschwörungstheorien geht es.

Heidi Klum: Greta-Thunberg-Rede bekommt hunderttausende Likes

Doch viele finden es gut und wichtig, dass auch Heidi Klum sich mit ihrer enormen Reichweite (6,7 Millionen Instagram-Follower) in die Debatte einschaltet und klar Position bezieht. „Wir sollten alle 10x so wütend sein“ und „So eine erstaunliche junge Person. Sie ist brillant!“, lauten etwa die Positiv-Reaktionen.

Dazu sprechen die Likes auch Bände: 325.000 Menschen klickten in den ersten sechs Stunden aufs Herzchen. Zum Vergleich: Die Fotos vom Roten Teppich, auf denen Heidi Klum mit tiefem Dekolleté posiert und „Hans“ und „Franz“ funkeln lässt, kommen auf 103.000. Viele ihrer vorigen Posts kommen nicht auf so viele Likes wie das Greta-Video, andere sind nah an der Million dran. Aber der große Zuspruch zeigt: Unsere Zukunft ist vielen vielleicht doch wichtiger als bloßes Entertainment ...

lin