Heidi Klum teilt Bild vom Set - Ein Detail entgeht Fans nicht: „Schämt euch!“

Instagram gehört für Promis mittlerweile einfach mit zum Tagesgeschäft. Ein neues Foto von Heidi Klum zusammen mit Bill Kaulitz sorgte zuletzt bei einigen Fans für Unmut.

Heidi Klums neues Format „Queen of Drags“ startet am 14. November 2019.

Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz sitzen in der Jury.

Vor Beginn des Formats postet Heidi ein pikantes Bild auf Instagram.

Köln - Heidi Klums neues Format „Queen of Drags“ steht in den Startlöchern. Am 14. November wird es das erste Mal auf ProSieben ausgestrahlt. Dabei wird sie zusammen mit den beiden Jury-Mitgliedern Bill Kaulitz und Conchita Wurst die „Queen of Drags“ küren. Zuletzt hat Heidi Klum auf Instagram bewiesen, dass sie noch längst nicht zum alten Eisen gehört.

An ein Fotoshooting mit Liane und knappen Höschen im Urwald ließ Heidi Klum ihre Followern auf Instagram teilhaben. Nun sorgt ausgerechnet ein Bild mit Bill Kaulitz für Furore auf ihrem Instagram-Account.

Heidi Klum: Ein Detail sorgt für Furore auf Instagram

Auf dem Instagram-Post zu sehen, ist Heidi Klum mit dem Bruder ihres Ehemannes Tom Kaulitz: Bill Kaulitz. Lässig sitzen die beiden auf den Stufen vor einem Wohnmobil. Heidi Klum ist geschminkt und scheint „ready“ für die nächste Aufzeichnung. Bill Kaulitz sitzt in Tanktop vor Heidi.

„Am Filmset von Queen Of Drags mit meinem „Brother in Law““, schreibt Heidi Klum dazu. Soweit so gut und eigentlich nichts Ungewöhnliches und den Followern gefällt das Foto auch. So schreibt eine Userin: „Wow, cool!“ Ein anderer Instagram-User meint: „Das ist ein super tolles Foto!“

Doch Heidi Klums Fans entgeht eben einfach gar nichts. So kommt das Instagram-Posting bei vielen Followern auch äußerst negativ an. Das Foto wurde von Einigen scharf kritisiert. Der Grund? Eine Marlboro-Schachtel, die Bill Kaulitz in seiner Hand hält und mit dem Logo nach vorne in Richtung Kamera hält.

Video: Heidi Klum mit "Queen of Drags" gegen Diskriminierung

Fans reagieren entsetzt auf Heidi Klums Instagram-Posting

“Marlboro-Werbung?“, schrieb ein User in den Kommentarbereich. „Ohne Zigaretten (in Bills Hand) wäre das ein schöneres Foto und deutlich bessere Werbung!“, meint ein anderer Follower. Eine weitere Userin schloss sich dieser Meinung an und wurde deutlich mit ihren Worten: „Werbung für Zigaretten, schämt euch!“ Doch ist es wirklich Werbung? Eine Userin springt darauf an und meint: „Nun ja, „Werbung“ für Zigaretten (nicht gewollt?) finde ich weniger gut.“

Heidi Klum in der „Queen of Drag“-Jury

Doch das ist nicht die einzige Kritik mit der Heidi Klum vor dem Beginn ihrer neuen Show „Queen of Drags“ zu leben hat. Zu Beginn wurden sogar Spekulationen laut, dass deshalb nun mit ihrer Erfolgsshow „Germany‘s Next Topmodel“ Schluss ist. Kritik gab es aber vor allem deshalb, weil Heidi Klum heterosexuell ist und mit Conchita Wurst tatsächlich nur ein einziges Jury-Mitglied der „Drag Queen“-Szene angehört. So forderten Zehntausende Heidi Klums Rauswurf.

Denn Heidi Klum scheint vieles zu sein, nur nicht normabweichend. Dementsprechend wurde kritisiert, warum ProSieben nicht jemanden die Show in die Hände legt, der weiß, wie es ist, anders zu sein. Man kann jedenfalls gespannt auf die Show sein.

Schließlich zeigt Heidi Klum mittels Fotos und Videos ihren Followern und Fans immer wieder Einblicke in das neue TV-Format. Und Bill Kaulitz wird in nächster Zeit wohl ein wenig besser darauf achten, was er in der Hand hält, wenn er ein Foto mit Heidi Klum macht.

mbr

Rubriklistenbild: © dpa / Jordan Strauss