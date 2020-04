Heidi Klums und Bill Kaulitz mit verrücktem Video: „Das ist gruselig, aber ...“

Was für schöne Beine doch Bill Kaulitz hat oder sind das etwa gar nicht seine, sondern die Modelbeine von Schwägerin Heidi Klum, die mit ihm auf dem neuen Video tanzen?

Heidi Klum und Bill Kaulitz haben zusammen immer viel Spaß und zeigen das auch gerne öffentlich.

und haben zusammen immer viel Spaß und zeigen das auch gerne öffentlich. Das neuste Video von den beiden begeistert ihre Fans.

Heidi Klum leiht Bill Kaulitz für einTik-Tok-Video ihre schönen Modelbeine.

In der Corona-Krise versuchen viele Menschen mithilfe der App „Tik-Tok“ sich die Langeweile zu vertreiben. Auch die Stars sind begeistert und präsentieren regelmäßig ihren Fans ihre neusten Video-Kreationen. So auch Heidi Klum* und Bill Kaulitz, der Bruder von ihrem Ehemann Tom Kaulitz*. Das Video begeistert die Fans, doch zuerst wirft es Fragen auf: Sind das etwa Bills sonnengebräunten Modelbeine die da durch die Luft tanzen?

Heidi Klum und Bill Kaulitz kämpfen gegen die Langeweile in der Corona-Krise

Bill Kaulitz wünscht seinen Instagram-Followern* frohe Ostern und sorgt mit seinem Tik-Tok-Video direkt für gute Laune. Auf den ersten Blick denkt man, dass Bill alleine in der Sonne liegt und im Takt der Musik wippt. Dabei fällt auf, dass Bills Beine überraschend lang und glattrasiert sind. Oder sind das etwa gar nicht seine schönen Beine die grazil in der Luft tanzen?

Die Fans lassen sich jedoch nicht täuschen und erkennen sofort, wem diese Modelbeine eigentlich gehören. Bills Schwägerin Heidi Klum* versteckt sich hinter dem Musiker und so sieht es aus als würde Bill Kaulitz alleine auf der Sonnenliege zu dem Song „Legs“ von Lucian Piane tanzen. Die Fans von Heidi* und Bill sind begeistert, so schreib Dragqueen Katy Böhm begeistert unter das Tik-Tok-Video „Ich liebe Heidis Beine !!!“ und auch Conchita Wurst, Gewinnerin des Eurovision Song Contest gefällt das Versteckspiel.

Heidi Klum und Bill Kaulitz mit Tik-Tok gegen das Coronavirus

Zusammen vertreiben sich Heidi Klum und Bill Kaulitz die Zeit und versuchen auch ihre Fans in der Corona-Krise* ab und an zum Lachen zu bringen. Das gelingt ihnen mit dem neuen Video absolut. So schreibt eine Nutzerin unter das Video auf Instagram*: „Frohe Ostern! Das ist gruselig, aber lustig! Du solltest immer Tik-Tok-Videos machen, die machen die Quarantäne um vieles besser!“

agf

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Matthias Balk