Flitterwochen mit verdächtigen Folgen: Heidi Klum braucht plötzlich eine andere Kleidergröße

Nach dem Urlaub ein paar Pfunde mehr auf den Hüften? Das ist für normale Menschen sicherlich nichts ungewöhnliches. Aber das gerade Heidi Klum mit ein paar Pfunden mehr aus den Flitterwochen zurückkommt, ist überraschend.

Auch eine Heidi Klum kann zunehmen. Nach den Flitterwochen mit Tom Kaulitz hat das Model zugenommen - und passt nicht mehr in Größe S, wie sie auf ihrem Instagram-Account zeigt.

+ Auf Instagram zeigt Heidi Klum, dass sie in die Jeans nicht reinpasst © Screenshot

Auf Instagram zeigte sie in ihren Storys, wie sie mehrere neue Kleidungsstücke anprobiert, die sie von Influencerin Chiara Ferragni geschenkt bekommen hat. Darunter ist auch eine Jeans in Größe S. Und da beginnt das Problem: Sie passt nicht (mehr) hinein. Mancher Fan wird da schon einen Verdacht haben - aber Heidi nimmt es mit Humor und verweist in der nächsten Story auf das viele Essen in Italien.

+ Heidi Klum nimmt die zusätzlichen Kilos mit Humor © Screenshot

Heidi Klum: Fans vermuten bereits länger eine Schwangerschaft

Nach den Flitterwochen vermuten Fans bereits, dass die 46-Jährige schwanger sein könnte. Besonders das Video um ihr Halloween-Outfit, bei dem sie sich nur in Unterwäsche zeigte, sorgte bei den Fans für Spekulationen.

