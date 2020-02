Heidi Klum mit Knüller-Dekolleté: Hans und Franz bekommen Frischluft

Gerade ist Heidi Klum wieder auf ProSieben in der Castingshow „Germany`s next Topmodel“ als Jurorin zu sehen. Auf Instagram zeigt sie, dass sie immer noch mit den jungen Kandidatinnen mithalten kann.

Heidi Klum (46) ist ein international bekanntes Model.

(46) ist ein international bekanntes Model. Sie ist seit 2006 fester Bestandteil der Castingshow „Germany`s next Topmodel“ .

. Auf ihrem Instagram-Account postet die 46-Jährige gerne freizügige Bilder.

Los Angeles - Dass Modelmama Heidi Klum es immer noch drauf hat, bewies sie erst wieder in ihrem letzten Instagram-Video. Gerne zeigt sich die hübsche Blondine auf ihren Social-Media-Accounts in mega heißen Outfits. Da können ihre neuen GNTM-Schützlinge noch einiges von der 46-Jährigen lernen.

Heidi Klum mega heiß - die Modelmama posiert in mega knappen Fransenkleid

Heidi Klum* zeigt in ihrem letzten Instagram-Video mal wieder, dass sie ein echter Shooting-Profi ist. Sexy Bilder auf Knopfdruck - kein Problem für die Modelmama. Mit ihren sieben Millionen Fans teilt sie das heiße Video. Darauf zu sehen: Heidi in einem kurzen olivgrünen Fransenkleid, dazu kombiniert sie Stilettos im Römer Style. Lasziv schaut die 46-Jährige in die Kamera, dabei wechselt sie von einer Pose in die andere. Eine Assistentin legt ihr die Haare zurecht, während Heidi von einem Fotografen abgelichtet wird.

Dazu schreibt sie: „Today’s Photoshoot for harpersbazaarcz with kristianschuller.“ Der Fotograf schießt auch des Öfteren Fotos von Heidis „Mädels“ während der Castingshow GNTM*.

Heidi Klum ist längst nicht mehr nur als Model bekannt. Eigene Fernsehsendungen und Auftritte in dem einen oder anderen Film gehören zu ihrer Karriere.

Fans sind begeistert von Heidi Klums neusten Instagram-Video: „Heiß und sexy!“

Auch den Fans der vierfachen Mama scheint der letzte Post von Heidi Klum zu gefallen. „Zeitlos! Du siehst wunderschön aus. Eine Rose“, schwärmt ein User auf der Social-Media-Plattform. Eine andere Followerin kommentiert unter das Bild: „Oha wow so schön. Bist mein großes Vorbild.“ Die Meinung vieler Fans: „Heiß und sexy!“

Model Heidi Klum noch immer in Topform, obwohl sie bereits vier Kinder zur Welt brachte.

