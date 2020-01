Umstrittener Promi trainiert Heidi Klums Hunde - Er gilt als „gewalttätig“

Heidi Klum holt sich bei der Erziehung ihrer Hunde Unterstützung von einem andern Promi. Der steht allerdings wegen seiner Trainingsmethoden in der Kritik.

Los Angeles - Bei Heidi Klum zu Hause ist immer viel los. Neben ihrem Ehemann Tom Kaulitz und ihren vier Kindern sind da noch ihre zwei Hunde. Jetzt hat die Familie nochmal Zuwachs bekommen. Heidis jüngste Tochter Lou (10) durfte aus dem Tierheim ein Kätzchen namens Prince adoptieren.

Heidi Klum holt sich bei Erziehung ihrer Hunde Verstärkung von umstrittenem Promi

Vergangenen Sommer erst waren die beiden Schäferhunde der Familie, Max und Freddy, innerhalb von zehn Tagen an Krebs gestorben. Die jüngste Klum durfte sich deswegen das Kätzchen aussuchen. Damit sich ihre zwei andern Hunde mit Prince verstehen, holte sich Heidi Verstärkung.

Der Hundetrainer Cesar Millan, der in Deutschland durch die Fernsehserie „Der Hundeflüsterer“ bekannt wurde, soll ihr bei der Erziehung helfen. Seit 2004 ist der gebürtige Mexikaner im TV zu sehen. Seine Methoden stehen aber vor allem in Deutschland in der Kritik. 2012 forderte der Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater von dem Sender Sixx sogar eine Einstellung seiner Sendung. Bei seiner Deutschlandtournee im Jahr 2014, durfte Millan beispielsweise in Niedersachsen nicht alleine mit Hunden auf der Bühne auftreten. Er hatte die für Hundetrainer in Deutschland obligatorische Sachkundenachweisprüfung nicht bestanden. Die Tierschutzorganisation Peta nennt ihn sogar gewalttätig.

Cesar Millan hilft den Klums bei der Erziehung ihrer Hunde

Heidi Klum* scheint sich an der Kritik aber nicht zu stören. In mehreren Videos, die sie auf Instagram postete, sieht man wie Cesar Millan ihren Wolfshund Anton mit Leckerlis dazu bringt, das neue Kätzchen nicht weiter zu beachten. Ihre Tochter Lou sitzt am Boden und schaut dem ganzen aufmerksam zu. Danach zeigt der Hundetrainer dem jüngsten Spross der GNTM-Moderatorin* wie sie den Hund Gassi führen muss. Auch ihr Liebster Tom ist dabei und schaut dem Trainer bei seiner Arbeit zu. Er darf später dann ebenfalls die beiden Hunde durch den Garten führen. Die Hunde folgen ihm dabei ganz entspannt. Das Training scheint sich gelohnt zu haben.

