Heidi Klum: Intimes Oben-ohne-Bild - „So kann man seinen Mann auch ...“

Halloween steht vor der Tür und Heidi Klum liebt es Spielchen, um das passende Kostüm für ihre Party zu treiben. Nun setzt die 46-Jährige dem Versteckspiel fast die Krone auf.

Update vom 27. Oktober 2019: Heidi Klum liebt natürlich ihren Ehemann Tom Kaulitz (30), ihre Kids - aber sie liebt es auch selbst im Mittelpunkt zu stehen. Das Topmodel versteht es Fans auf die Folter zu spannen. Jetzt vor Halloween wollen ihre Bewunderer und Bewunderinnen natürlich wissen, was Heidi Klum und ihr Liebster zu ihrer legendären Party trägt. Auf ihrem Instagram-Account hat die 46-Jährige nun ein Foto gepostet, das bei Gruselmonstern das Blut wohl zum Brodeln bringt.

Heidi Klum: Magischer Schnappschuss aus dem Bett

Der Schnappschuss aus dem Bett hat nämlich etwas Magisches: Die GNTM-Jurorin trägt nur einen schwarzen Hexenhut. Sonst ist viel Haut zu sehen. Heidi Klum blickt über die Schultern in die Kamera. Ihre Haare fallen über den Rücken. Mit ihren Händen hält sie die Bettdecke fest. Eine Hand liegt an ihrem unteren Rücken. Bei dem Schwarz-Weiß-Foto war Heidi Klum offensichtlich nicht allein. Im Hintergrund läuft ein Fußballspiel auf einem Bildschirm. Es ist eine Szene, die viele Fragen offen lässt, doch einige Follower reagieren prompt.

„Tom, du bist echt ein Glückspilz“, „Die Hand Gottes“ oder „Was für ein glücklicher Ehemann“ ist in den Kommentaren zu lesen. Natürlich sahnt Heidi Klum als „hübsche Hexe“ für ihren hübschen Rücken Applaus und Komplimente ab. „So kann man seinen Mann auch vom Fußballspiel ablenken.“, bringt es ein Nutzer auf den Punkt.

Ganz spezielle „Anprobe“: Heidi Klum heizt Spekulationen um Halloween-Kostüm weiter an

Update vom 26. Oktober 2019: Wieder gibt es einen neuen Hinweis zu Heidi Klums Halloween-Kostüm: Auf ihrem Instagram-Account hat das Topmodel ein kurzes Video hochgeladen, das für Spekulationen sorgt.

Das Schwarz-Weiß-Video, das Heidi mit „teeth fitting“ - also „Zahnanprobe“ - kommentiert hat, zeigt sie mit ungewöhnlichen Beißern. Doch wer vermutet, dass sie sich Halloween Vampirzähne zulegt, liegt falsch - für Klum, die ausgefallene Kostüme liebt, wäre das wohl viel zu vorhersehbar. Stattdessen hat die Hälfte ihrer Zähne eines silbernen Überzug, der an „Grills“, einen Zahnschmuck aus der Hip-Hop-Kultur, erinnert. Was genau Heidi Klum an Halloween tragen wird, bleibt weiterhin unklar - doch das Zahn-Video dürfte die Spekulationen um ihr Kostüm weiter anheizen.

Heidi Klum zeigt Detail zu Halloween-Kostüm - und ihre Fans rätseln

Update vom 19. Oktober 2019: Nachdem einem in Kürbisse geschnitzte Fratzen bereits vielerorts entgegen grinsen, heißt es bald auch vor einigen Haustüren wieder „Süßes oder Saures“. Spätestens dann dürfte es auch dem Letzten auffallen: Es ist Halloween. Eine, die sich schon seit Monaten akribisch auf den 31. Oktober vorzubereiten scheint, ist Heidi Klum. Nun hat sie ihren Fans einen Hinweis gegeben, als welche Schauergestalten sie und ihr Ehemann Tom dieses Jahr unterwegs sein könnten.

Heidi zeigt Detail ihres Halloween-Kostüms

Es sieht aus wie ein Gebilde aus feuchtem Ton, doch eine genaue Einschätzung bleibt schwierig. Auch wenn es Heidi Klum vermutlich gut gemeint und ihren Fans auf Instagram einen Teil ihres Halloween-Outfits präsentiert hat, wirklich weiter hilft einem ihr Video im Grunde auch nicht.

„Hmmmmm... ist das für mein Kostüm oder für das von Tom?“, fragt Heidi noch ganz scheinheilig in dem Kommentar dazu und läutet damit die nächste Runde im Rätselraten um die diesjährige Halloween-Verkleidung des frisch verheirateten Ehepaares ein. Vor Kurzem hatte sie ja bereits ein verräterisches Video gepostet (s. unten).

Heidi und Tom planen Halloween - die Fans rätseln

Die richtige Antwort auf diese Kostüm-Frage des Topmodels zu finden, scheint allerdings gar nicht so einfach. Denn während einige der Fans meinen, in dem Video ein Detail von Toms Kostüm zu sehen, glauben andere eher, die Verkleidung gehöre Heidi.

Ein wenig mehr Einigkeit herrscht dagegen, wenn es um das mögliche Thema geht, das sich Heidi und Tom für ihre heurige Halloween-Sause gegeben haben könnten. „Eindeutig Dinosaurier“, findet ein Großteil der User. Viele vermuten aber auch, Heidi könnte an Halloween dieses Jahr gewissermaßen Grüße aus dem All schicken. Doch während profanere Fans in Heidis Verkleidungs-Verwirrspielchen einfach nur auf irgendein „Alien“ tippen, lassen wahre TV-Kenner ihrer Fantasie bereits freien Lauf.

Heidis und Toms Halloween-Kostüm: TV-Fans spekulieren

„Das ist die Alien-Lady von ,Mars Attacks‘“, fühlen sich manche an die beliebte Science-Fiction-Komödie aus den 90er Jahren erinnert. Ähnlich scheinen auch andere zu denken, wobei denen allerdings ein anderer Filmhit in den Sinn kommt: „Du wirst Alien und Tom Predator“, prophezeien die User. Serienfans aber vermuten, es könnte sich bei Heidis Verkleidung womöglich auch um einen Charakter aus „Game of Thrones“ handeln oder vielleicht auch um Wilma und Fred aus dem Zeichentrick-Klassiker der „Familie Feuerstein“. Neben all jenen Erfolgen aus Film und Fernsehen werden außerdem auch Gladiator, Tintenfisch, Spinne oder Krake als weitere Möglichkeiten gehandelt.

Neue Halloween-Idee für Tom Kaulitz

Die Scherzkekse unter den Fans der Eheleute hätten allerdings gleich noch eine andere Kostümidee für Heidis Bräutigam parat: „Tom kann doch als Bill gehen.“ Dass er diesem Vorschlag allerdings tatsächlich nachkommt, darf bezweifelt werden - wenngleich die beiden Zwillinge sonst oft unzertrennlich scheinen. Zuletzt präsentierten sie sich beispielsweise wieder als Trio mit dem deutschen Topmodel. Die scheint in der Ulknudel Martina Hill nun ebenfalls ihre Schwester gefunden zu haben, wie einige Fans gerade amüsiert feststellten.

Heidis Halloween-Party: Fans können es kaum erwarten

Nachdem das Rätsel um Heidis und oder Toms Kostüm aber noch nicht abschließend gelöst ist: Ein paar Tage bleiben ja noch für weitere Spekulationen. Lange wird es aber nicht mehr bis Halloween dauern, wie auch die User bereits nervös feststellen. „Bald ist es so weit“, freuen sich auch Heidis Fans auf das Fest des Schreckens Ende Oktober - schließlich könnten sie es kaum erwarten, Heidis Kostüm für 2019 zu sehen.

„Du begeisterst mich jedes Mal“, frohlocken die Fans schon im Voraus und setzen Heidis Kostüm-Aufregung sogar mit dem Warten aufs Christkind gleich: „Ich warte das ganze Jahr darauf, zu sehen, als was du dich an Halloween verkleidest. Das ist wie Weihnachten für mich“, so Heidis begeisterte Anhänger. In jedem Fall bleibt weder für das eine noch das andere Fest noch eine lange Wartezeit - und genauso wenig auf die Auflösung für Heidis Halloween-Geheimnis.

Heidi Klum: Verräterisches Video - Fans haben Verdacht

Update vom 17. Oktober: Halloween steht vor der Tür. Und wie jeder weiß, wirft sich Heidi Klum zu diesem Anlass gerne mal in ausgefallene und aufwändig gestaltete Kostüme. Auf Instagram postete Klum nun ein kurzes Video aus einem Künstleratelier. „Mike Marino hard at work sculpting my Halloween costume“ (dt.: Mike Marino arbeitet hart daran, mein Halloween-Kostüm zu gestalten), verrät Heidi zu ihrem Instagram-Post.

In welches Wesen sich Heidi Klum in diesem Jahr zu Halloween verwandelt, behält das Model allerdings noch für sich. Die Fans rätseln währenddessen - und haben auch schon Ideen, als was Heidi sich verkleiden wird. Viele tippen darauf, dass das Topmodel zu Halloween als ägypthische Schönheit auftauchen wird: „...ich glaube, es wird etwas Ägyptisches“, kommentiert eine Nutzerin. „Nofrete, auf jeden Fall“, vermutet eine andere Userin und erntet dafür über 50 Likes. „Kleopatra“, ist sich ein anderer User sicher.

In was sich in dieses Mal zu Halloween verwandelt bleibt bis dahin wohl ihr Geheimnis. Allerdings wird es sicherlich auch dieses Jahr ein aufwändiges Kostüm. „The @prorenfx team will spend 10 hours transforming me into (it’s a secret).“ (dt: Das prorenfx-Team wird 10 Stunden brauchen, um mich in (das ist ein Geheimnis) zu verwandeln) , schrieb sie in ihrem Post.

Große Veränderung: Heidi Klum präsentiert sich mit neuem Look - und ist kaum wiederzuerkennen

Heidi Klum zählt zweifellos zu den prominentesten Halloween-Fans. Jahr für Jahr veranstaltet das Topmodel am 31. Oktober eine riesige Party. Spielt sie darauf auch bei ihrem neusten Instagram-Post an?

Heidi Klum mit neuen Look auf Instagram: „Today I feel like Drag-orgula“

Erstmeldung vom 15. Oktober 2019: „Today I feel like Drag-orgula“: Mit diesen Worten, die übersetzt „heute fühle ich mich wie Drag-orgula“ bedeuten, veröffentlicht die 46-Jährige ein kurzes Video. Giftgrüner Lidschatten schmückt die Augen des Models. Geschwärzte Augenbrauen und ein pinker Glitzer-Lipgloss runden den Look ab. „Drag what you love“, haucht Heidi mit verführerischem Augenaufschlag in die Kamera. Wieder ein Wortspiel mit „Drag“. Genau übersetzt heißt ihre Aussage: „Drag was du liebst.“ Die attraktive Blondine ist kaum wiederzuerkennen.

Auch von den Fans denken einige sofort an den amerikanischen Grusel-Event-Feiertag. „Waiting for heideween“, kommentiert etwa eine Userin. „Es schaut aus wie ein giftiges Efeu-Make-up für Halloween“, spekuliert eine andere. Manche bewundern einfach nur Heidis neuen Look. „Oh mein Gott! Dein Make-up ist so spektakulär. Ich liebe es. Du bist so wunderbar!“ oder „Du bist sooo lustig Heidi, dir fällt immer etwas Neues ein.“ Das sind nur zwei von unzähligen Komplimenten, die sich unter dem Post finden.

Heidi Klum sieht völlig anders aus - Fans sind begeistert

Spielt das Model mit dem Post vielleicht sogar auf das Motto ihrer diesjährigen Halloweenparty an? Oder will sie damit nur Werbung für ihre neue Show „Queen of Drags“ machen, die im Winter im deutschen Fernsehen startet? Heidi Klum lässt - wie bei vielen ihrer Instagram-Posts - wieder genug Platz für Interpretationsspielraum.

Heidi Klum postet Foto aus Bett - Fans machen sich Sorgen

Ursprungsartikel vom 15. Oktober: Los Angeles - Ein Instagram-Post von Heidi Klum macht ihren Fans Sorgen: Umgeben von zahlreichen Kissen, die riesige blaue Decke bis zur Nase hochgezogen, liegt das Topmodel mit geschlossenen Augen in ihrem Bett. Neben ihr auf der Matratze steht ein Tablett mit Gläsern, Tassen - und einem Sträußchen Blumen. Vielleicht ein kleiner Liebesgruß von Tom?

Heidi Klum: Fans von Instagram-Foto besorgt

Herbstzeit ist bekanntlich Erkältungszeit - wie es ausschaut, hat es jetzt auch Heidi Klum, die ihre Fans immer mal wieder überrascht, ordentlich erwischt. Ihre Fans zeigen sich besorgt: „Oh mein Gott! Meine Liebe, was ist passiert??? Genieße den Tag und versuche wieder Energie zu gewinnen. Ich hoffe, dass du schnell wieder gesund wirst“, kommentiert etwa ein User unter dem Foto.

Neben zahlreichen Gute-Besserungs-Wünschen hat Heidis Anhängerschaft für die blonde Laufsteg-Schönheit auch viele Genesungsratschläge parat. Eine kleine Auswahl: „Lindenblüten inhalieren. Dann bist du bald wieder gesund.“, „Dein Körper braucht jetzt ein oder zwei Tage Zeit, um sich zu erholen. Werde schnell wieder gesund!“, „Schwarzkümmel-Kapseln für ganze Familie - und nix mehr mit krank sein“ oder „Ingwertee mit Honig und Zitrone hilft immer. Und dicke Socken und gute und gesunde Suppe“, raten die Follower.

Instagram: Das entdecken Fans auf Heidi Klums Foto

Wenn es um ihr geliebtes Topmodel geht, schauen die Fans genau hin. Mehrere von ihnen erkennen auf dem Foto - gut versteckt hinter zwei Tassen - sogar eine Zwieback-Packung. „Brandt Zwieback... Wie süß. Das geht immer, wenn man krank ist“, schreibt zum Beispiel einer der User.

Während sich Heidis Körper langsam wieder auskuriert, tut das Model auch gleichzeitig etwas für ihre Schönheit. In diesem Fall mit einer goldenen Augenmaske. Selbst das fällt ihren aufmerksamen Fans prompt auf. Viele wollen wissen, um was für ein Produkt es sich hier handelt. Um über die Beauty-Mittelchen seiner Schwägerin aufzuklären, schaltet sich jetzt sogar Bill Kaulitz höchstpersönlich ein - er antwortet unter das Foto.

Video: Heidi Klum zeigt erste Halloween-Kostüm-Details

Instagram-Post von Heidi Klum: Auch Schwager Bill Kaulitz schaltet sich ein

Manche spekulieren auch, ob sich die Blondine gar bei ihrem Gatten angesteckt hat. Doch dazu gab es von dem Ehepaar bisher keine Antwort. Ansteckungsursache hin oder her - auch wir wünschen Heidi eine schnelle Genesung!

